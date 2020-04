El pequeño comercio y las terrazas podrán reabrir a partir del 11 de mayo

El Gobierno ha decretado una reincorporación progresiva a la "nueva normalidad" y aquellos negocios que actualmente tienen vetada su actividad podrán reabrir progresivamente durante, como mínimo, el próximo mes y medio. Así lo ha explicado este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Al margen de aquellas actividades que han seguido funcionando pese al confinamiento, el pequeño comercio y las terrazas de bares y restaurantes serán los primeros en poder volver a levantar la persiana. Los espectáculos culturales deberán esperar dos semanas más y así hasta que las autoridades sanitarias den luz verde, por provincias, a la plena actividad.

Coronavirus en Córdoba | Últimas noticias en directo

Fase 1: pequeño comercio y terrazas

La reactivación de la economía estará condicionada a las tres fases de desescalada anunciadas por el presidente Sánchez y podrá ser asimétrica en función de la evolución de la pandemia en cada provincia o isla. En la fase preliminar, vigente desde el 4 de mayo, podrán reincorporarse los locales de restauración, aunque únicamente para la recogida de alimentos cocinados para el consumo en el domicilio del cliente, tal como ha explicado el líder del Ejecutivo. Le seguirán en toda España a partir del 11 de mayo el pequeño comercio, que, por dimensiones, ha sido considerado por las autoridades sanitarias como menos prolífico al contagio. También las terrazas de los locales de restauración. Ambos sectores de actividad llevan con la persiana cerrada desde el 16 de marzo.

Fase 2: espectáculos y restaurantes

En la segunda fase podrán volver a una actividad parcial negocios como los espectáculos culturales (teatros, cines, salas artísticas, etc.) siempre con un aforo de menos de 50 personas si están en un recinto cerrado y sentados con butacas. En el caso de que estos sean al aire libre, la asistencia deberá ser de menos de 400 personas y estas deberán estar sentadas. También podrán reabrir los restaurantes y bares para la atención en interior. No obstante, estos deberán limitarse a un tercio del aforo y únicamente podrán realizar un servicio en mesa, no con comensales de pie.

Fase 3: menos restricciones de aforo

El reinicio por fases de toda actividad económica acabará condicionada a la letra pequeña del Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque sobre la tercera fase el presidente del Gobierno ha sido menos concreto en su intervención. Sí ha afirmado que los restaurantes podrán ampliar su servicio al 50% de su aforo; siempre que se respeten los dos metros de seguridad por mesa. Sánchez también ha avanzado que habrá una "flexibilización" de la movilidad general y se "suavizarán" algunas restricciones de aforo.