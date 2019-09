La patronal de las grandes superficies exige un plan comercial contra la parálisis política

El presidente de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), Alfonso Merry del Val, ha demandado este martes "un plan de país a largo plazo" ante el riesgo de estancamiento y la parálisis política e implementar "cuanto antes" reformas que ayuden a afrontar la cuarta revolución industrial. "Confiamos en el futuro de este país y en las capacidades de los españoles para afrontarlo. Desde luego es obligación de todos dejar los conflictos y el clima de crispación a un lado. Tenemos que centrar nuestros esfuerzos en un plan de país a largo plazo", ha resaltado durante la asamblea anual de la patronal que engloba empresas como El Corte Inglés, Carrefour o Ikea, en un acto clausurado por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

Desde el inicio de la crisis, las empresas de gran distribución han invertido en España 16.000 millones de euros, de los que el 20% corresponde a transformación digital, al tiempo que han creado 16.600 nuevos empleos desde que el consumo y las ventas comenzaron a reactivarse. Según Merry del Val, mantienen un compromiso de futuro, actividad y empleo en todo el territorio con más de 6.400 tiendas, 233.000 empleados y 28.400 millones de euros en compras a empresas nacionales.

En este contexto, Merry del Val ha enumerado 11 reformas urgentes para apuntalar la competitividad de la economía española y modernizar el comercio y ha subrayado que la "estabilidad y lealtad institucional son un pilar para la confianza de los actores económicos". "Desde nuestro punto de vista, la primera reforma consiste en reforzar la seguridad jurídica y la estabilidad institucional, para generar confianza en los actores económicos. Una gestión institucional estable y previsible, requiere además del compromiso y lealtad de todas las comunidades autónomas con el conjunto de la economía española y la unidad de mercado", ha resaltado en su intervención. En su opinión, es necesario implementar una política presupuestaria alineada con los compromisos europeos. "En una fase de menor crecimiento, un aumento de la presión fiscal puede dañar tanto la competitividad de las empresas como la renta de las familias y, por tanto, la capacidad de impulsar el consumo, la inversión y el empleo. Además, es necesario reducir el alto nivel de gasto y deuda pública, para evitar los riesgos de futuras crisis", ha afirmado.

El presidente de Anged considera "esencial" construir un sistema educativo "más innovador" para poder competir globalmente, a lo que se suma seguir avanzando en la flexibilidad de las relaciones laborales. "Para mantener la senda de creación de empleo, el marco laboral tiene que avanzar más en la flexibilidad interna y ayudar tanto a empresas como a trabajadores a adaptarse al nuevo entorno competitivo global y desconocido hasta hoy", ha señalado Merry del Val, para quien la última reforma laboral se ha mostrado como un factor "muy efectivo" para superar la crisis, crear empleo y mejorar la competitividad de las empresas españolas, que se han podido abrir al exterior y elevar sus exportaciones. "Pero esto ya es pasado. Debemos mirar al futuro , renovarnos y avanzar en un marco más flexible", ha añadido.

Otra reforma "ineludible", en su opinión, es la respuesta a los desafíos demográficos y su impacto en las pensiones y la sanidad. "El envejecimiento, la despoblación y los cambios urbanos están transformando nuestra sociedad y tensando el gasto público. Es imposible que las empresas asuman de forma indefinida vía cotizaciones sociales, el aumento del déficit estructural, que de no poner remedio, continuará creciendo", ha señalado. Por ello, según ha afirmado, es "muy urgente" la reforma de la Seguridad Social y el sistema sanitario, junto con medidas de largo plazo que impulsen la natalidad y el consumo de los hogares.

En materia medioambiental y de cambio climático, el presidente de Anged considera que España debe apostar por una transición plenamente coordinada con la UE hacia una economía sostenible, que garantice unos precios más competitivos de la electricidad.

En su intervención, el presidente de Anged ha destacado además el papel del comercio en la economía: "Es crucial para que las cadenas de valor sean competitivas, las empresas puedan crecer e internacionalizarse, los consumidores dispongan de libertad de elección y precios competitivos". No obstante, según ha indicado, la disrupción tecnológica, los cambios sociales y el entorno competitivo global exigen cinco reformas para ayudar a modernizar el comercio.

En primer lugar, ha demandado revisar y suprimir aquellas regulaciones que sólo se aplican a empresas con tiendas físicas y constituyen una ventaja de facto para grandes plataformas 'on line'. A ello se suma liberalizar los horarios comerciales para ayudar a adaptarse a la realidad del consumo; reformar el marco fiscal para impulsar la competitividad y no generar discriminación entre modelos de negocio y canales de venta y desarrollar de forma más efectiva la Ley de Garantía de Unidad de Mercado. "No podemos competir con 17 mercados enanos en una economía global", ha afirmado.