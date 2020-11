Pascual se alía con Mondelez para el mercado de batidos

Pascual ha firmado un contrato de licencia con Mondelez Internacional para utilizar la marca Milka dentro del negocio de batidos para España y Portugal.

Con los nuevo batidos Milka la compañía da un paso adelante en su objetivo de liderar el mercado, completando así su amplia cartera de batidos (formatos grandes, pequeños y vasos 'on the go') bajo las marcas Pascual, ColaCao, Nocilla y Okey desarrolladas en colaboración con Idilia Foods.

La alianza se materializa, en una primera fase, con la cesión de licencia de la marca Milka, pero ambas compañías no descartan ampliar el acuerdo a más enseñas en un futuro próximo.

Este acuerdo estratégico entre Mondelez y Pascual comienza con la producción y comercialización del primer batido Milka para gran consumo en España y Portugal. El mercado de batidos ha crecido un 18% en los últimos 10 años y en la actualidad llega a más de 8 millones de hogares (46% de penetración) y factura 168 millones de euros en España.

"Con este lanzamiento, queremos dar un paso más allá, después de liderar la innovación de la categoría en el 2017 con ColaCao Shake, marca líder actual del segmento de vasos 'on the go' en batidos. Hoy, nos encontramos ante un momento donde la innovación es la clave para desarrollar y dinamizar este segmento, y adaptarnos a un consumidor insatisfecho ante la falta de variedad con una propuesta de valor única, de la mano de una marca líder en Europa como es Milka", ha resaltado Natalia Fernández, 'Business Manager' de Batidos de Pascual.

El nuevo 'MilkaShake' se producirá en el Complejo Industrial de Aranda de Duero de Pascual y se comercializará tanto a distribución moderna (supermercados, hipermercados, etc.) como en el canal hostelero.