El Pacto de Toledo deja para el final discutir cómo se pagarán las pensiones

El preacuerdo entre los grupos políticos del Pacto de Toledo para subir las pensiones de acuerdo con el IPC ya es acuerdo político. Los grupos parlamentarios representandos en la Comisión del Pacto de Toledo han asumido este miércoles la redacción de la llamada "recomendación 2" pactada el pasado 26 de septiembre, si bien ERC se ha quedado al margen del acuerdo.

Una vez desatascado el debate político sobre la "recomendación 2" del Pacto de Toledo sobre "mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones", los grupos políticos seguirán avanzando en el resto de las recomendaciones pendientes, dejando para el final la más difícil de todas ellas: la "recomendación 1", en la que se deben fijar cómo pagar las prestaciones en el futuro. La separación de prestaciones contributivas y no contributivas, la aportación de nuevos recursos impositivos o la elevación del tope máximo de cotización de los salarios son algunas de las cuestiones que están sobre la mesa de la llamada "recomendación 1", sobre "separación y clarificación de las fuentes de financiación".

Los grupos políticos también han acordado este miércoles incoporar nuevos capítulos al próximo texto del Pacto de Toledo relativos a la garantía de prestación para los jóvenes y a los efectos de la robótica y la digitalización del empleo sobre el sistema contributivo.

EL IPC REAL



El texto del acuerdo relativo a la "recomendación 2" apunta que "la revalorización anual de las pensiones en base al IPC real se presenta como el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones" y se añade que "el desarrollo de lo establecido en esta recomendación" por el Gobierno de turno "deberá ser consultado y debatido en el seno de esta Comisión" (del Pacto de Toledo).

Para el representante de ERC, Jordi Salvador, este redactado es "demasiado abierto"; en su opinión debería servir para "garantizar", y no solo recomendar, la subida de las prestaciones con el IPC, independientemente de la situación económica. Según Salvador, esta posición crítica de ERC se materializará en forma de "voto particular" en contra del texto redactado en el que, no obstante, reconoce "un gran avance" respecto a otras redacciones previas

De momento, el Gobierno de Sánchez ya ha asumido el compromiso con Unidos Podemos para revalorizar las pensiones del 2018 y el 2019 de acuerdo con el IPC real (es decir, se compensarán las posibles desviaciones de la inflación respecto de la suida inicial, del 1,6% y el 1,5% para cada uno de los dos años). Lo que suceda en años sucesivos dependerá cómo decida el Gobierno trasladar a un proyecto de ley las recomendaciones que emanen de la Comisión del Pacto de Toledo, cuando finalice sus trabajos, y de los acuerdos a los que se llegue en el marco del diálogo social, entre Trabajo, patronal y sindicatos.