El pacto de los presupuestos prevé gravar las transacciones bancarias y mayor control sobre las sicavs

El pacto entre el Gobierno y Unidos Podemos diagnostica que España recauda y gasta menos de lo que podría por volúmen de PIB. Y para solventarlo sus medidas en materia de fiscalidad van en la línea de subir impuestos. "Sin ingresos públicos suficientes no es posible mantener un Estado Social robusto", afirma el documento conjunto. No obstante, las medidas pactadas entre ambos equipos no pretenden incrementar la carga fiscal de manera uniforme y su idea es aumentar los gravámenes a las grandes empresas, fortunas y a las entidades financieras.

IMPUESTOS DE SOCIEDADES



La reforma del impuesto de sociedades es la primera detallada en el pacto de los presupuestos. La propuesta gira sobre dos modificaciones. Por un lado, aumentar el tipo mínimo efectivo que pagan las empresas, "especialmente en el caso de grandes empresas", matizan, para que estas no tributen por menos del 15%. Ello pretende combatir el uso "excesivo" de las deducciones y bonificaciones. El Gobierno considera que dicha subida no afectará a las Pymes, ya que sitúa a los afectados en una franja de volumen de negocio que no supere los 20 millones de euros anuales.

Mientras por un lado fijan el tipo mínimo en el 15% (en el 18% para las entidades de crédito o de explotación de hidrocarburos), el tipo nominal para las pequeñas empresas, aquellas con una facturación inferior a un millón de euros, disminuye del 25% al 23%.







SUBE EL IRPF DE LAS RENTAS ALTAS

Una medida que ya había trascendido pero no por ello menor fiscalmente es el aumento del IRPF a las rentas más altas. Las cifras finales del acuerdo entre Gobierno y Unidos Podemos serán de un aumento de dos puntos a los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte del monto que exceda de 300.000 euros. Para las rentas de más de 140.000 euros, el tipo se incrementará en 4 puntos porcentuales.

Paralelamente, también se acuerda incrementar el 1% en el Impuesto de Patrimonio a las fortunas de más de 10 millones de euros.

GRAVAR LOS DIVIDENDOS



Otra de las medidas que pretende avanzar hacia un mayor reparto de la riqueza es comenzar a gravar los dividendos y las plusvalías de las empresas. Estos hasta ahora contaban con una exención fiscal del 100% para evitar posibles dobles pagos entre una empresa matriz y una filial por los mismos beneficios. La exención se rebajará cinco puntos, hasta el 95%.

BANCOS Y SICAVS

Las entidades financieras también se verán afectadas por las reformas firmadas por PSOE y Unidos Podemos, ya que su pacto plantea un impuesto a las transacciones financieras del 0,2% sobre la compra de acciones emitidas en España por empresas con una cotización bursátil de más de 1.000 millones de euros. Una medida que no afectará a la deuda ni a los derivados.

En materia de sociedades de inversión de capital variable, más conocidas como sicav, el acuerdo prevé aumentar las competencias de la Agencia Tributarian y otorgarles la capacidad de declarar posibles incumplimientos. También se plantean requisitos adicionales para que las empresas puedan beneficiarse del tipo impositivo reducido, como un tope de concentración de capital en manos de un mismo inversor.

Otro punto fiscalmente novedoso en posible exenciones fiscales es la que atañe a las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario, o socimi, que tendrán que pagar un 15% del impuesto de sociedades sobre sus beneficios no distribuidos.