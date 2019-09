Ocho fiscales de EEUU investigan a Facebook por prácticas antimonopolísticas

Facebook sigue acumulando disgustos. Después de descubrirse ayer que había 'olvidado' un servidor con los móviles y datos de 419 millones de usuarios, este viernes se ha conocido que ocho fiscales generales de EEUU han abierto una investigación para determinar si la red social ha puesto en peligro los datos de los consumidores o si violaron la ley antimonopolio.

"Estoy empezando una investigación sobre Facebook para determinar si sus acciones pusieron en peligro los datos de los consumidores, redujeron la calidad de elección de los consumidores o aumentaron el precio de la publicidad", afirmó la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en un tuit.

BREAKING: I’m launching an investigation into Facebook to determine whether their actions endangered consumer data, reduced the quality of consumers’ choices, or increased the price of advertising.



The largest social media platform in the world must follow the law.