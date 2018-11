El nuevo presidente de la CEOE pide al Gobierno que no les «orille»

El nuevo presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se estrenó ayer lamentando que el Gobierno haya «orillado» a la patronal en medidas «unilaterales» que «duran poco tiempo» como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que pidió que vaya acompañada de un aumento de los contratos públicos con el sector privado, o la eliminación de los coches que utilizan combustibles fósiles a partir del 2040. El empresario vasco (Getxo, 1958) reivindicó la negociación tripartita con el Ejecutivo y los sindicatos y mostró su disposición a dialogar con el «Gobierno legítimo de España».

Significativamente, el nuevo líder patronal quiso empezar su intervención ante la asamblea que lo eligió reivindicando «sin complejos» a la España «moderna, plural y unida dentro de esa pluralidad de todos los puebles y regiones» del país a la que «invita el Rey». En clara pero indirecta alusión al proceso independentista en Catalunya, proclamó la «lealtad a la corona» de la CEOE, su apuesta por la «España constitucional» y su defensa de que todo se haga «con la ley y dentro de la ley».

Garamendi pareció querer así distanciarse de su antecesor, Juan Rosell, que ha sufrido críticas internas por iniciativas como visitar al exvicepresident del Govern Oriol Junqueras en la prisión de Lledoners. «He tratado estos años, a veces lo he conseguido y a veces no, de ser prudente, pero rotundo. Sumar al máximo y restar poco. No me gusta improvisar, especialmente cuando represento a una organización como la CEOE. No he querido ser víctima de mis palabras, pero incluso cuando no las he dicho han empezado los ataques», lamentó el empresario catalán en su último acto como presidente tras ocho años, en referencia también a las críticas por su gestión de la negociación colectiva. Garamendi, que fue elegido por aclamación al ser el único candidato, también reclamó –en presencia de la vicepresidenta del Gobierno, del líder del PP y de los secretarios generales de CCOO y UGT– que se potencie la vocación empresarial y el derecho a fracasar con un proyecto empresarial y tener una segunda oportunidad. También pidió una reforma de la educación para alinearla con las necesidades de las empresas. Rosell, por su parte, defendió su gestión.