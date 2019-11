El nuevo líder del viaje

Sólida apuesta por las agencias de viajes. Después de las dudas sobre el sector que suscitó la quiebra de Thomas Cook, hace solo un par de meses, Globalia y Barceló han decidido apostar por este campo en España con la fusión de sus negocios para crear un gigante turístico líder en el país. La compañía resultante pretende desplazar a El Corte Inglés pero también competir a nivel internacional con agencias de la talla de Tui.

La operación, que deberá ser aprobada por Competencia, consiste en la fusión de las divisiones minoristas y mayoristas de ambas compañías para crear un gigante del que cada uno de los grupos tendrá el 50%. La nueva sociedad contará con 1.500 puntos de venta, lo que supone superar al líder indiscutible hasta el momento que es Viajes El Corte Inglés, y tendrá una cifra de negocio que alcanzará los 3.700 millones de euros.

Globalia aporta a la nueva compañía las marcas Halcón Viajes, Viajes Ecuador, Geomoon, Travelplan, Welcome, Globalia Meetings and Events, Globalia Corporate Travel y Globalia Autocares. Mientras que Barceló cede Ávoris, con sus marcas B the Travel Brand, Catai, Rhodasol, Bedtoyou, BCD Travels y BCD Meetings&Events así como la aerolínea Evelop, que cuenta con seis aviones.

Las divisiones de hoteles de ambos grupos (Barceló Hoteles y Be Live Hotels) y el handling y el mantenimiento de aviones de Globalia (Groundforce) quedan fuera de esta operación.

El sector de las agencias de viajes no pasa desde hace tiempo por su mejor momento. La quiebra de Thomas Cook (problemas internos aparte) puso de manifiesto las dudas que asolaban al sector tras el crecimiento de la férrea competencia de internet, que amenazaba con cerrar las puertas de muchas tiendas físicas. Empresas como Booking, Edreams, Lastminute, Expedia o Hotels.com se han hecho con una gran parte del mercado, mientras grupos como Marsans quebraban en España. Pero con el paso del tiempo, más allá de la desaparición de uno u otro segmento, el mercado se ha dividido en partes gracias a la adaptación de ambos, con clientes fieles a las agencias de toda la vida y otros que apuestan por la compra en las nuevas plataformas.

Los paquetes

Un ejemplo es que de los 82,8 millones de turistas que llegaron el año pasado a España, el 30% lo hizo con un paquete turístico, una cifra que dista del 50% que lo hacía en el 2001. Pero, en términos absolutos, son cerca de 24,3 millones de personas, lo que hace presagiar que el paquete turístico (el gran producto de las agencias de viajes) no está ni mucho menos muerto.

La negociación, liderada por el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, y el presidente de Barceló, Simón Pedro Barceló, se ha cocinado a fuego lento durante un año y, aunque ya está cerrado el acuerdo, todavía queda estampar la firma en el documento final. No obstante, ambas compañías son en realidad viejas conocidas, pues desde el año 1998 comparten la unión temporal de empresas (UTE) con la que pujan y organizan los viajes del Imserso.

Con esta operación y tras la venta de Air Europa a Iberia por 1.000 millones de euros hace unas semanas, Globalia se queda solo con el negocio hotelero (Be Live Hotels) y el handling (Groundforce), así como accionista del gran grupo turístico resultante con el que vuelve a sus orígenes.

El holding familiar fue creado a partir de Halcón Viajes, fundada por Juan José Hidalgo en los años 70. Por su parte, Barceló logrará centrarse en el negocio hotelero y desprenderse del negocio de viajes, del que pasará a ser accionista.