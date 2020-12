La nueva vicepresidenta de la CNMV se compromete a abstenerse sobre CaixaBank

Los candidatos del Gobierno a presidente y vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura y Montserrat Martínez, han logrado este miércoles el apoyo del Congreso de los Diputados. Sin embargo, mientras el primero ha cosechado un respaldo unánime poco habitual en esta legislatura, la segunda ha recibido el voto en contra de Vox y la abstención del PP por haber ocupado desde enero del 2018 el cargo de directora de la oficina de presidencia y de asuntos públicos de CaixaBank.

Martínez se ha comprometido a no participar en las deliberaciones y toma de decisiones sobre la entidad catalana y sus filiales que se produzcan tanto en la CNMV como en los puestos que, como vicepresidenta del supervisor de los mercados, ocupará también en el Banco de España y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Un punto clave, ya que CaixaBank está inmersa en un proceso de fusión con Bankia. Asimismo, ha asegurado que no mantendrá "absolutamente ninguna relación" con la entidad y que no tendrá derecho a reincorporarse en la misma una vez venza su mandato.

Experiencia enriquecedora

"Llevada al extremo la argumentación, parecería que no se podría tener experiencia en el sector privado. La experiencia en el sector privado puede enriquecer el servicio público, siempre que esté bien regulada y bien sujeta", ha defendido durante su comparecencia ante la comisión de asuntos económicos del Congreso después de asegurar ser "absolutamente consciente" de la importancia de que las actuaciones de los supervisores sean incuestionables y de defender los mecanismos internos para garantizarlo. Pese a ello, Vox ha juzgado que no cumple con el requisito de idoneidad para ocupar el cargo y el PP ha expresado también dudas al respecto.

Martínez es licenciada en ciencias económicas y empresariales por la Universitat Pompeu Fabra. Comenzó su carrera en 1999 en el departamento de estudios del BBVA, dirigido entonces por el posteriormente ministro socialista Miguel Sebastián. Desde allí dio el salto en el 2005 a la CNMV, primero como jefa de gabinete del vicepresidente Carlos Arenillas y luego del presidente Julio Segura, ambos nombrados por el PSOE. Tras dimitir por motivos personales y pasar nueve meses en Nueva York en el departamento de relación con inversores del BBVA, en el 2012 se incorporó al Banco de España como jefa de gabinete del subgobernador Fernando Restoy (otro alto cargo auspiciado por los socialistas). Poco después de la salida de este, dejó el puesto y en enero del 2018 se incorporó a CaixaBank.

Salidas a bolsa

Buenaventura, por otro lado, ha asegurado que en los próximos meses puede producirse una "cierta reactivación" de las salidas a bolsa y ha pedido cambios legales para facilitar estas operaciones y la captación de capital por parte de empresas ya cotizadas. Asimismo, ha asegurado que el impuesto sobre las transacciones financieras del Gobierno ha sido definido de forma similar a los de Francia e Italia, con lo que su impacto en el mercado "debería no ser demasiado oneroso".

El nuevo presidente de la CNMV es licenciado en ciencias económicas y empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Comenzó su carrera en 1993 en la consultora AFI, presidida por Emilio Ontiveros y a la que tradicionalmente se ha vinculado ideológicamente con el PSOE (si bien sus responsables suelen resaltar que han trabajado para administraciones de distinto signo político). En el 2005, tras la victoria electoral de José Luis Rodríguez Zapatero, dio el salto a la CNMV. En el 2011 se trasladó a la ESMA (la CNMV europea), para volver en marzo del 2017 al organismo español como director general de mercados, uno de los cargos más relevantes de la institución y el que ocupa hasta la fecha.