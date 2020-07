La normalidad vuelve al mercado de gran consumo español

Las ventas de productos de gran consumo se han reducido con respecto a los momentos más duros del confinamiento y han recobrado los niveles de crecimiento previos a la pandemia según datos de Nielsen. En la semana del 15 al 21 de junio, justo la anterior al fin del estado de alarma, el mercado se incrementó el 4,1% en comparación con la misma semana del año anterior. Esta cifra no se veía desde el pasado mes de febrero, cuando crecía en torno a ese promedio.

Según esta consultora que monitoriza las ventas en grandes superficies y supermercados, "el mercado culmina una ralentización paulatina en el ritmo de crecimiento que empezó en el mes de mayo, cuando aún se crecía a doble dígito, para en junio crecer ya por debajo de la barrera del 10%, marcando así un punto de inflexión en el comportamiento de la cesta de la compra que ha ido paralelo a las fases de desescalada".

La cesta de la compra en la denominada 'nueva normalidad' muestra un incremento de las ventas de productos relacionados con la parafarmacia, que creció en la mencionada semana un 192%, como consecuencia sobre todo de la evolución de las mascarillas desechables. Por otro lado, el canal 'on line' mantiene una cierta vitalidad o efecto inercia, con crecimientos de doble dígito con respecto a un año antes. Según los datos de Nielsen el crecimiento del canal 'on line' se sitúa entre el 70% y el 90% respecto de los mismos días del 2019. Entre el 15 y el 21 de junio, el gran consumo 'on line' creció un 86% y, en lo que llevamos de año, se sitúa en el 72%.