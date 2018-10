«No tenía dudas de que la UE nos iba a mandar una carta»

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, no solo tiene que lograr que se aprueben los Presupuestos para el 2019, sino que también tiene que lidiar con cuestiones como la polémica decisión del Tribunal Supremo sobre las hipotecas.

—¿Cuál es su opinión sobre la situación creada por la sentencia del TS?

—Es indispensable que se restaure la seguridad jurídica lo antes posible. En este sentido, me parece positivo que el Tribunal Supremo ya haya marcado una fecha en la que espero que se disipen todas las dudas sobre su criterio jurisprudencial y las posibles implicaciones.

—¿Qué puede hacer el ministerio para evitar la sensación de que los fallos a favor de los consumidores en temas financieros acaban viniendo siempre de tribunales europeos?

—Desde que me incorporé al cargo estamos dedicando una enorme cantidad de energía en trasponer toda la normativa comunitaria que refuerza la protección de los ciudadanos en el ámbito financiero. Un ejemplo: la ley de crédito inmobiliario, actualmente en negociación en el Congreso, que después de años bastante paralizada hemos impulsado y sobre la que espero que en las próximas semanas se llegue a un acuerdo y pase el Senado. Se trata de algo muy urgente, no solo por el retraso en la trasposición, sino porque también nos amenaza una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que podría imponer a España una multa de 100.000 euros diarios.

—¿Hay más ejemplos?

—También adoptamos el real decreto ley para trasponer la directiva de mercados financieros, en la que estábamos muy atrasados, a punto de que nos llevara la Comisión Europea ante el TJUE. Con este real decreto estamos trasponiendo una norma que no solo es importante para la seguridad jurídica, sino que mejora la protección de los ciudadanos en su faceta de inversores, reforzando los mecanismos que evitarán que en nuestro país se repita, por ejemplo, una situación como la de las preferentes.

—¿Con todo ello quiero decir que, hasta junio, con la llegada de su Gobierno, no había interés en las normas que protegen a los ciudadanos en materia financiera?

—No voy a entrar en especulaciones. Solo constato que teníamos un total de 14 directivas pendientes de trasposición y con un gran retraso.

—¿No hay riesgo de menor crecimiento en España ahora que no hay vientos de cola?

—En los últimos años, nuestro crecimiento ha venido impulsado por una política monetaria acomodaticia y una abundancia de liquidez, y también por factores endógenos, como el rebote en el consumo y la inversión que se produce tras una crisis tan larga como la que hemos sufrido. Y es cierto que este impulso, en los próximos meses, se va a ir agotando. La normalización de la política monetaria no es en sí negativa. Se trata de un proceso necesario. Superada la situación de excepcionalidad, lo normal es que el Banco Central Europeo (BCE) vaya adecuando la política monetaria. En general, menor abundancia de liquidez sí supone menor estímulo al crecimiento económico, y por eso nosotros prevemos que, el año que viene, el crecimiento será inferior al de este año, en consonancia con la maduración del ciclo económico, hasta llegar a la tasa de crecimiento potencial medio de la economía, que se acercará al 1,5%.

—¿Esperaba que Bruselas pusiera en duda el cumplimiento del déficit?

—El plan presupuestario remitido a Bruselas está alineado con las exigencias del pacto de estabilidad y crecimiento en términos de reducción del déficit. Una vez que salgamos del brazo correctivo del pacto, la atención no va a estar tanto en el déficit en sí mismo como en el ajuste estructural. Nuestro plan incorpora para el 2019 un ajuste de 0,4 puntos porcentuales, por primera vez, un superávit primario en el 2019 y una reducción decidida de la ratio de deuda pública sobre el PIB, al doble del ritmo en el 2018 y el 2019 del que se ha ido teniendo en los últimos tres años. Es un plan que refleja el compromiso del Gobierno con la disciplina fiscal. Y por eso esperamos una respuesta positiva comunitaria.

—¿Se esperaba ese primer toque de atención con la carta?

—No he tenido nunca ninguna duda de que íbamos a recibir una carta. Lo dije públicamente. Por dos razones. Una, porque estamos en el brazo correctivo todavía y, por lo tanto, nuestro déficit público aún no está por debajo del 3%. Y dos, porque además España está en una situación relativamente especial porque no ha podido enviar un anteproyecto de Presupuestos, sino un plan presupuestario. La misiva, de carácter técnico, lo que hace es constatar los parámetros fundamentales del plan presupuestario, que se encuentran dentro de los márgenes de flexibilidad establecidos en la normativa comunitaria, y solicita información adicional para poder hacer una evaluación. Si comparamos la carta con las de años anteriores y otras que se han remitido a otros países, me parece que el mensaje general es relativamente positivo.

—¿Cómo se estructura el ajuste?

—Un escenario de inercia -es decir, sin tomar ninguna medida- nos llevaría a un déficit público del 2,2% del PIB. Bajar al 1,8% es un esfuerzo estructural del 0,4, que viene sobre todo por el lado de los ingresos, con la reforma fiscal y la moderación del crecimiento del gasto. De hecho, el porcentaje del gasto sobre el PIB se reduce del 41,2% al 40,9%.

—De ahí viene el escepticismo…

—Nosotros hemos hecho estimaciones prudentes respecto a los ingresos. Por dar un ejemplo: la creación de la tasa digital estaba prevista por el PP con una recaudación de 1.500 millones en el 2019. Nosotros hemos previsto 1.200 millones. En general, el ministerio de Hacienda, que es quien hace las estimaciones, ha hecho una previsión prudente. Hay que tener en cuenta que estamos reforzando la progresividad del sistema e incluyendo impuestos que gravan actividades que hasta ahora no estaban incluidas dentro del sistema fiscal.

—¿Es leal con la UE remitir un plan sobre una base de déficit del 1,8% del PIB cuando el proyecto presupuestario se hará sobre el 1,3%?

—El Gobierno no renuncia a intentar que se modifique la senda de ajuste fiscal y vamos a seguir planteándolo, tratando de convencer al conjunto de los grupos del Congreso y al Senado.