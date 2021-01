Netflix se dispara en bolsa tras llegar a los 200 millones de abonados

Netflix terminó el 2020 con 203,7 millones de abonados en todo el mundo pese a que en su mercado hay cada vez más competencia y al aumento de sus tarifas, pero sacando provecho de la pandemia y los confinamientos, anunció la empresa. "Pensamos que ya no requerimos inversiones exteriores para financiar nuestras operaciones cotidianas", señala la plataforma de 'streaming' en un comunicado tras el cual sus acciones subieron un 10% en las transacciones posteriores al cierre de Wall Street.

As Netflix finally reaches profitability and no longer needs to debt finance every year, it will need to create a "new narrative" to keep financiers happy, because simply being a profitable company is not something Wall Street cares about. pic.twitter.com/JVhBmq6Tc4