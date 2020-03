Nedgia amplía hasta abril la suspensión temporal de 300 empleos

Nedgia, la distribuidora de gas de Naturgy, ha decidido ampliar hasta abril la suspensión temporal de la obligación de trabajar para unos 300 empleados de la compañía, adoptada en el último trimestre del año pasado ante la amenaza de recortes a su retribución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), según informó el sindicato USO.

De esta manera, se suma una nueva prórroga por parte de la compañía filial de Naturgy a esta suspensión temporal, que ya fue prolongada el pasado mes de febrero. La compañía liga esta extensión hasta que se publique la circular definitiva. La prórroga de la suspensión de empleo tiene como límite el próximo 30 de abril, por lo que si a esa fecha no hubiese una resolución definitiva sobre retribuciones debería volverse a negociar la medida laboral con los represnetantes de los trabajadores, según fuentes de la compañía.

En un comunicado, USO lamenta que CCOO, UGT y SIE hayan unido su representación para prorrogar la suspensión temporal de 300 empleados de Nedgia.

El sindicato afirma que no entiende esta actitud cuando la circular de la CNMC, sin ser definitiva, "ya suaviza a términos razonablemente admisibles y previsibles la retribución a la distribución del gas, con lo que este recorte de plantilla no tiene justificación alguna".

Por ello, USO reivindica "la incorporación inmediata al trabajo" de los 300 trabajadores afectados y subraya que también está tratando de avanzar en la negociación del acuerdo de garantías "que dote a los empleados de la compañía "de la mayor protección en caso de que se venda alguna de las sociedades que pertenecen a él".

Esta decisión de prorrogar la medida se produce en un momento en que se mantiene la incertidumbre existente desde mediados del año pasado respecto a la regulación, ya que la CNMC no ha aprobado todavía la circular sobre la retribución de las redes de distribución de gas natural, un negocio controlado en un 70% por Naturgy.

No obstante, el regulador decidió recular respecto a su propuesta inicial de aplicar un 'hachazo' del 17,8% en la retribución para el sector gasista, abriendo de nuevo a consulta una circular en la que plantea ahora un reducción del 9,6%.

La nueva propuesta planteada por el regulador, remitida ya a finales de enero al Consejo de Estado y que afecta al periodo regulatorio 2021-2026, recoge, en términos de retribución media, que la actividad de distribución pasaría de aproximadamente 1.420 millones de euros con la metodología vigente a los 1.283 millones de euros, lo que supone esa reducción del 9,6%.

En términos absolutos, la retribución para la actividad de distribución de gas natural, que en casi un 70% corresponde a Naturgy pero que también efectúan otras empresas como Madrileña Red de Gas, Nortegas o Redexis, entre otras, para el periodo 2021-2026 sería de 7.698 millones de euros, frente a los 8.520 millones actuales y los 6.990 millones propuestos en un primer momento.

Esta medida de suspensión temporal para parte de la plantilla de Nedgia no conlleva ningún efecto en la retribución salarial de los afectados y no se trata ni de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) ni de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), ya que los empleados siguen percibiendo su salario y la medida no tiene ningún efecto de ahorro de costes.

Los empleados afectados por esta medida ampliada se circunscriben solamente al área comercial de Nedgia y, en menor medida, a las unidades relacionadas con la actividad de captación de nuevos puntos de suministro de gas.

En julio, tras lanzarse a consulta las circulares de la CNMC, Naturgy ya adoptó, al igual que