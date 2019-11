La multa media por el registro de jornada es de 1.057 euros

Ayer se cumplieron seis meses de la entrada en vigor de la nueva normativa del registro de jornada en las empresas y dos de cada diez en las que Inspección de Trabajo puso el pie durante este periodo no cumplen con la ley. Así lo publicitó ayer el Ministerio de Trabajo en un comunicado, en el que detalló que entre los meses de mayo y octubre la policía laboral levantó un total de 5.363 expedientes relacionados con el registro de jornada y los incumplimientos en materia de tiempos de trabajo. Y, entre estas más de 5.000 empresas chequeadas, el 18,3% de ellas (un total de 980) acabaron con una sanción; que en total sumaron 1,3 millones de euros requeridos.

No obstante, de esos 1,3 millones de euros, solo 113.181 euros corresponden estrictamente a incumplimientos por el registro de jornada, sobre un total de 107 actas de infracción interpuestas. De hecho, Inspección está alertando más que sancionando, ya que el organismo ejecutó 189 requerimientos de subsanación a las compañías. El organismo no solo está concediendo margen, sino que cuando multa, no opta por el importe máximo que le habilita la ley. Sin contar el factor de la reincidencia, un inspector de Trabajo que detecte una irregularidad puede interponer hasta 6.250 euros por empresa, no por trabajador. Y, en base a los datos de ayer, la sanción media interpuesta estos primeros meses ascendió a 1.057 euros.

CAMPAÑA 2020 / La normativa que obliga a registrar los tiempos de trabajo de sus empleados nació con la voluntad de evitar los excesos en los tiempos de trabajo, la vulneración de las jornadas pactadas y el abuso de las horas extras. Y «para reforzar y aumentar las actuaciones llevadas a cabo en estos seis meses», Trabajo anunció ayer que «la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en coordinación con las Comunidades Autónomas, va a poner en marcha en 2020 una nueva campaña de inspección específica sobre el registro horario».