La mitad de los trabajadores continúa en crisis DIARIO CÓRDOBA

La banca siempre gana. Esta afirmación es válida también para los salarios en la España tras la crisis económica, entre otros. Mientras los banqueros, los directivos de las energéticas o los profesionales de las industrias extractivas se cuentan entre las profesiones que mayor poder adquisitivo han ganado en la última década; los hosteleros, los sanitarios o los artistas no solo no se han recobrado del terremoto provocado por el crash financiero, sino que, comparativamente, sus sueldos valen hoy menos. Así lo reflejan los datos de la encuesta trimestral de costes laborales publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pese a que la actividad económica y el PIB comenzaron a salir de la crisis en el 2013, los españoles lo han notado en sus bolsillos hasta 2019.

El coste salarial cerró el segundo trimestre del 2019 con un incremento interanual de media del 2%, ajustado estacionalmente; la mayor alza desde el cuarto trimestre del 2013 o la mayor en un segundo trimestre desde el 2009. Por el contrario, la inflación, que va a la baja este ejercicio, fue ese mes del 0,4%. Es decir, los salarios ganaron poder adquisitivo; en la línea que muestran otros indicadores, como los incrementos salariales pactados por convenio.

No obstante, este buen 2019 no compensa una década de sueldos que, de media, han avanzado a menor ritmo que la inflación. Es decir, no es que los españoles cobren menos hoy que hace diez años, sino que sus sueldos les dan para menos. El salario bruto por trabajador al mes cerró en junio del 2019 en los 1.992,2 euros. Sin embargo, la inflación creció a un mayor ritmo, al 11,7%, y para que ese sueldo medio no hubiera perdido poder adquisitivo hubiera tenido que ser de 2.031 euros; el 2,1% superior. De hecho, uno de cada dos españoles trabaja actualmente en una profesión que ha perdido poder de compra desde el 2008.

La España de los camareros, los sanitarios o los artistas vive peor que hace 10 años. Estas tres profesiones, las más castigadas, agrupan a casi siete veces más ocupados que las vencedoras de esta crisis, es decir, a los profesionales de las industrias extractivas, suministros energéticos y la banca.

También ha habido campos que se encuentran actualmente en una zona gris, con leves pérdidas o leves ganancias, pero con unas nóminas que han preservado poder de compra. Los educadores, que representan a 1,4 millones de españoles, solo han perdido 1,3% de poder de compra y ganan hoy en día de media 1.929 euros brutos al mes. Los científicos representan la otra cara de la moneda, ya que sí que pueden mirar hacia atrás y hacer un buen balance, aunque tampoco espectacular. Estos profesionales cobran 2.404 euros de media y han ganado el 3,3% de poder adquisitivo.

Otro sector que pese a no ubicarse en el top 3 de mayores incrementos pero que agrupa a mucha gente (2,5 millones de trabajadores) y que ha visto cómo las nóminas de sus profesionales han engordado es la industria manufacturera. En este sector, sus trabajadores cobran 2.357 euros brutos al mes.