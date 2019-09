Más de 275.000 trabajadores se han escaqueado alguna vez del trabajo, hasta marzo

Un total de 276.968 trabajadores en España no se personó en su puesto de trabajo y tampoco lo justificó al menos una vez durante los tres primeros meses de este 2019. Así lo recoge un informe de Randstad, publicado este miércoles en base a datos del INE y que refleja que el absentismo injustificado en España ha disminuido una décima en el primer trimestre de este año respecto al mismo periodo del anterior; siendo una conducta llevada a cabo por el 1,7% de los asalariados.

La consulta Randstad cifra en 452,1 millines de horas las que se dejaron de trabajar en España fruto del absentismo laboral. No obstante, la gran mayoría de ellas las realizan trabajadores que no se presentaron en su puesto de trabajo por un motivo justificado. De los 1.047.368 trabajadores que no fueron a trabajar como mínimo un día durante los tres primeros meses de este año, tres de cada cuatro pudieron justificarlo con una baja por incapacidad temporal.

LOS VASCOS, LOS MÁS ABSENTISTAS

Por territorios, los que más se absentan de su puesto de trabajo sin justificar son los vascos, pues de los 802.600 asalariados que estaban activos entre enero y marzo del 2019, el 2,7% practicaron como mínimo una vez en dicho periodo el escaqueo no justificado. Los empleados de Castilla y León (2,4%) y los aragoneses (2,3%) completaron el 'top 3'.

Catalunya, no obstante y teniendo en cuenta su elevado peso demográfico y laboral en el conjunto de España, fue la comunidad autónoma con más absentistas sin baja acreditada, un total de 51.587. Y las regiones que menor absentismo injustificado concentraron fueron Madrid (1,3%) y Cantabria (1,3%).

LOS FABRICANTES DE COCHES, LOS MÁS ABSENTISTAS

Por sectores, los trabajadores que se dedican a la fabricación de vehículos de motor fueron los que concentraron una mayor tasa de ausencia injustificada del puesto de trabajo; concretamente lo practicaron el 3,8% de ellos. Por el contrario, los profesionales de la industria del cuero y el calzado fueron los que menos se escaqueraon (0,4%).