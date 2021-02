Mango venderá prendas de Intimissimi en su web

Mango venderá las colecciones de Intimissimi en su web. Según ha anunciado la multinacional este lunes, las plataformas de e-commerce venderán prendas de Intimissimi a partir de esta primavera. El acuerdo con la empresa italiana busca complementar la oferta en nuevas categorías de Mango y aprovechar su desarrollo tecnológico en la venta en internet. Mango informa de que ha decidido abrir su canal de venta 'on line' a terceras marcas y, de esta manera, ampliar su oferta comercial en categorías de producto complementarias. El proyecto contemplado hace años por el consejero delegado de la cadena, Toni Ruiz, toma forma y la diversificación de Mango en la comercio electrónico aumenta.

El primer paso, tras los trabajos de desarrollo que ha realizado para evolucionar sus plataformas, ha sido la firma de un acuerdo con la marca italiana Intimissimi, propiedad del Grupo Calzedonia, para comercializar una amplia selección de prendas de las colecciones de la firma de lencería a través del canal 'on line de Mango'. El acuerdo tiene como objetivo poder ofrecer a las clientas de Mango nuevos productos que cubran todas sus necesidades.

Según la directora de On line y Cliente de Mango, Elena Carasso, el objetivo no es convertirse en un 'marketplace' multimarca masivo, "sino extender nuestra oferta comercial de la mano de marcas que encajen con nuestro posicionamiento”. Inicialmente, el acuerdo con Intimissimi tendrá una duración de tres años y contempla el lanzamiento de este servicio en seis países (España, Países Bajos, Alemania, Reino Unido, Portugal y Francia), con el objetivo de ir expandiéndolo progresivamente al resto de mercados donde Mango vende a través de su portal 'on line'.

Ecosistema tecnológico

En cuanto a los siguientes pasos a seguir por parte de la compañía, Elena Carasso señala: "El ecosistema tecnológico que se ha desarrollado en estos últimos meses para poder comercializar las colecciones de Intimissimi nos permitirá poder integrarnos con nuevas marcas accediendo a sus propios productos y estocs".

Mango inauguró su e-commerce en el año 2000, siendo una de las primeras empresas de retail de moda en hacerlo. A cierre de 2019, el canal online de Mango alcanzó los 564 millones de facturación, que representaron el 24% del total de ventas de la compañía. En octubre de 2020 la marca celebró el 20 aniversario del lanzamiento fijándose como objetivo alcanzar los 1.000 millones de euros en el 2021.

Mango anunció este año su entrada en la venta de productos para el hogar. Ante la crisis del sector de la moda por la pandemia, el cierre comercial y el cambio de hábitos, la respuesta de la firma va a ser la diversificación del negocio y aprovechar la venta 'on line' como palanca de crecimiento. La respuesta a una situación adversa es lanzar por primera vez una línea especializada en textiles y artículos del hogar. La firma ha creado esta nueva línea con el objetivo de extender la presencia de la marca en los hogares de sus clientes. De esta manera, la compañía puede ampliar su oferta comercial y abrir su actividad a productos complementarios. La estrategia viene a confirmar que el sector de la distribución tiende a premiar a las marcas capaces de ofrecer gamas de producto amplias. Los complementos ya se habían confirmado como fuente de ingresos atractiva para las firmas de moda y el hogar se ha consolidado como un destino importante del gasto familiar en tiempos de confinamiento y teletrabajo.

Los artículos para el hogar estarán disponibles en el 'e-commerce' de Mango a partir del segundo trimestre del presente año en una veintena de mercados europeos, entre ellos España. También podrán adquirirse en las tiendas de la firma mediante el uso de tabletas por parte del personal de las tiendas. La nueva línea incluye una amplia oferta que abarca diferentes estancias del hogar como el dormitorio, el salón, el baño, la cocina y el comedor.