Mango dispara las ventas 'on line' pero no compensarán los efectos de la pandemia

La pandemia, los meses de confinamiento y las restricciones a la actividad comercial han disparado las ventas por internet de Mango en lo que llevamos del 2020. El incremento ha sido tal que la compañía textil catalana ya había superado en un 5% su facturación 'on line' de todo el 2019 al finalizar el pasado octubre. Y eso que todavía faltan por llegar el Black Friday y las navidades, las dos campañas más importantes del año para la firma.

No obstante, Mango reconoce que este aumento no podrá compensar en su totalidad el cierre de casi 2 meses de las tiendas durante la primera ola de la epidemia, a los que hay que añadir las diversas restricciones sucesivas a la actividad comercial. Por tanto, la multinacional no alcanzará las ventas record de 2.374 millones de euros que se registró en 2019.

Este año prevemos alcanzar los 800 millones de euros en el canal digital y el objetivo para 2021 es llegar a los 1.000 millones, ha asegurado Elena Carasso, directora del negocio 'on line' de Mango, durante una rueda de prensa telemática. En el 2019, la enseña de moda facturó 560 millones a través de su tienda virtual, lo que supone que este apartado de los ingresos aumentará un 40% este año.

La subida del 'e-commerce' se explica gracias al aumento de casi 3 millones de nuevos clientes digitales que la firma ha captado durante este año. Por otra parte, en 2019 el 'e-commerce' supuso un 24% de la cifra de negocio total, un porcentaje que este año será mucho mayor debido tanto al crecimiento del popio canal como al peor desempeño de los puntos de venta físicos.

Carasso también ha destacado durante su comparecencia que la fortaleza de Mango frente a otros competidores puramente digitales son sus locales en las calles y en los centros comerciales. Tenemos comprobado que si cerramos un establecimiento, el comercio online en esa zona se resiente, afirma la directiva. Esto se explica porque ambos canales se retroalimentan, y potenciales clientes de la tienda online de Mango no se decidirán a comprar si antes no pueden probarse la prenda en un local de la firma o si no tienen una centro de la marca cerca para devolver el producto en caso de que no les guste. Es lo que se conoce como omnicanalidad. En este sentido, Carasso afirma que los planes de la compañía pasan por aumentar su superficie de tiendas. Cometeríamos un error si dejamos que algo temporal, como la pandemia, condicone nuestra estrategia y empezaramos a cerrar establecimientos.

Mango puso en marcha su página web en 1996 y activó su tienda 'on line' hace 20 años, en el 2000. La compañía empezó vendiendo exclusivamente en España aunque pronto, en 2003, expandió sus operaciones a toda la Unión Europea, que en aquellos momentos estaba compuesta por 15 estados. Actualmente la firma vende en 80 países de los 5 continentes a través de su e-commerce y, además de su centro logístico de referencia en Palau-solità i Plegamans, dispone de una red de almacenes satélite repartidos por Alemania, Turquía, Rusia, China, Corea, México, Colombia, Filipinas, Arabia Saudí y Estados Unidos.