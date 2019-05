Madrid concentra los municipios españoles con una mayor renta

Casi 600 kilómetros y más de 17.000 euros en el bolsillo del ciudadano medio separan la ciudad más rica de España con la más pobre. Pozuelo de Alarcón, en la Comunidad de Madrid, y Níjar, en Almería, repitieron como la cara y la cruz de los municipios españoles de más de 20.000 habitantes con mayor o menor renta per cápita, según los datos de los Indicadores Urbanos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las cifras, correspondientes al año 2016 (las últimas disponibles), revelan que la diferencia de renta frente al año anterior aumentó entre una y otra en el 8,8%.

La riqueza en España se sigue concentrando alrededor de la capital y el top 3 de las ciudades con mayor renta neta per cápita lo formaron en el 2016, al igual que en el 2015, Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte (19.702 euros) y Las Rozas (19.340 euros). La ciudad catalana donde los vecinos tienen, de media, los bolsillos más cargados es San Cugat del Vallés, que ocupa la cuarta plaza con 19.151 euros por cabeza. Por otro lado, las dos grandes metrópolis del país, Madrid y Barcelona, concentran los 10 barrios con mayor renta por habitante de España.

En la otra cara de la moneda también repiten los mismos actores, que se concentran en el sur. Níjar, Los Palacios y Villafranca (Sevilla, en torno a 6.550 euros de renta neta per cápita) y Alhaurín el Grande (Málaga, con 6.629 euros de media) completan el podio por abajo. Los datos del INE revelan que, si bien la desigualdad entre los más ricos de entre los más ricos ha aumentado respecto a los más pobres de entre los más pobres, no ha sido así en términos generales. La renta neta per cápita media en España en el 2016 fue de 11.074 euros, mientras que la mediana entre el tercio más rico fue de 12.993 euros y la del tercio más pobre de 9.339 euros. Es decir, el extremo más rico era en el 2016 el 39,1% más rico que los el extremo más pobre. Dicha diferencia se acortó respecto al 2015 en 1,4 puntos, cuando era del 40,5%.

La cuarta ciudad española con mayor renta per cápita es también donde menos parados hay. Los últimos desglosados por municipios, Sant Cugat, cerró el año pasado con una tasa de desempleo del 6,2%. Una diferencia de 26,6 puntos respecto a la ciudad de Linares, la más parada, con una tasa del 32,8%. Los datos del INE revelan una correlación clara entre una baja tasa de paro y una gran renta per cápita. Ocho de las 10 ciudades con mayor renta son a su vez las que menores tasas de desempleo registraron. En el sentido contrario la correlación existe, aunque es menos intensa, pues cuatro de los 10 municipios con menor riqueza por persona son a su vez las que mayores cifras de paro registran.

ESPERANZA DE VIDA / Una tendencia muy similar en relación al vínculo que une riqueza con esperanza de vida al nacer. Seis de las 10 ciudades con mayor renta son a su vez las que mayor longevidad prevista registraron. Por el contrario, tres de los 10 municipios más pobres son a su vez los que menos años de vida se les prevé por delante. La diferencia entre la esperanza de vida de la ciudad más longeva (Pozuelo de Alarcón) y la menos (La Línea de la Concepción) fue en el 2016 de 6,3 años.