«Las pensiones subirán aunque haya prórroga del Presupuesto»

—¿Está de acuerdo con la idea de que las pensiones se actualicen con el IPC o es preciso tener en cuenta otros factores?

—Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Pacto de Toledo, que aconseja vincular las pensiones al IPC dentro de un marco global en el que todavía hay que profundizar en otras cuestiones, como la sostenibilidad futura del modelo. Lo que es innegable para el Gobierno socialista es que los pensionistas no pueden perder poder adquisitivo. Es de justicia.

—¿Cómo se puede garantizar la sostenibilidad del sistema?

—El Pacto de Toledo tiene que ver cuáles son las fuentes financieras del sistema. Pero yo creo que los Presupuestos del 2019 tienen que ser también el preámbulo de un trabajo que hay que desarrollar a lo largo de todo el año para despojar a la Seguridad Social de algunos gastos que podría asumir la Administración General del Estado. Hablamos, por ejemplo, de los gastos administrativos o de las bajas maternales o paternales, que no son una prestación contributiva. Si además hay que plantear variables a medio plazo, le corresponderá al Ministerio de Trabajo y a los expertos calibrar cómo se tiene que medir. Pero, hoy por hoy, nuestro compromiso con los pensionistas es claro. Y ahí no hay diferencias entre Economía, Trabajo, Hacienda… todos estamos a una.

—¿Qué va a pasar en el 2019?

—Para el 2019 está garantizado, si hay Presupuestos, que las pensiones suban con el IPC y que haya una paga para compensar la posible desviación de la inflación en el 2018.

—¿Aunque haya una prórroga presupuestaria?

—Sí. La Seguridad Social tendrá que atender la subida desde enero. Pero si no hay nuevos Presupuestos, habrá que trasladar partidas de un sitio a otro.

—Si hay Presupuestos, ¿cómo prevé financiar la actualización de las pensiones?

—Básicamente a través de la mejora del empleo, de los salarios y de la calidad de los contratos. Esa es la parte más importante. Y, luego, con parte de la nueva fiscalidad que el Gobierno está promoviendo.

—¿Seguirá adelante con la tasa tecnológica aunque no haya acuerdo en la Unión Europea?

—Vamos a estar en el grupo de países que van a tirar adelante. Terminará siendo una tasa para toda la UE. Y nosotros la pondremos en marcha el año que viene porque la necesitamos.

—¿Por qué han descartado un nuevo impuesto para la banca?

—Hemos trasladado a Podemos que vamos a abordar una mayor fiscalidad del sector financiero por la vía del impuesto de transacciones financieras, mediante una tributación mínima del 18% en el impuesto de sociedades y con una mayor aportación al Fondo de Garantía de Depósitos. Vamos a ver cómo avanzan estos ingresos y cómo evoluciona el sector en un contexto de bajos tipos de interés. Tampoco descartamos que en un futuro el impuesto a la banca pueda ser una realidad si vemos que las medidas adoptadas hasta ese momento no funcionan en la medida esperada.

—¿Qué otros cambios fiscales han decidido?

—La modificación del IRPF por encima de 140.000 euros tanto en las rentas del trabajo como en las de capital. La bajada de dos puntos a las pymes con una facturación de menos de un millón de euros. Una subida fiscal del diésel para empezar a equipararlo a la gasolina. La tasa digital y la de transacciones financieras y cambios en el impuesto de sociedades. Son cinco figuras tributarias. Dos de nuevo cuño, que no se pueden crear en la ley de Presupuestos y se tienen que tramitar aparte.

—Podemos rechaza la subida del precio del diésel…

—Hay elementos que se pueden compartir más o menos. En el discurso del PSOE, es absolutamente necesaria una transición energética. La subida no afectará a los profesionales del transporte.

—¿No teme que las multinacionales renuncien a repatriar beneficios a España si se gravan los dividendos obtenidos en el exterior?

—El gravamen va a ser muy pequeño, del 5%, en línea con lo que aplican otros países europeos como Francia y Alemania. Si eso no ocurre en estos países o en el conjunto de Europa, no va a ocurrir tampoco en España. Lo que sucede es que siempre que se debate sobre la fiscalidad se vierten muchas amenazas y se habla de que se van a marchar los capitales. Eso no es así. Nosotros somos un Gobierno responsable; no vamos a hacer nada que pueda perjudicar la economía, todo lo contrario.

—¿Las declaraciones y los ultimátums de Torra ponen en peligro el acuerdo para empezar a pagar deudas pendientes del Estado con Cataluña?

—Nuestro acuerdo es de cumplimiento de la legalidad. Y la legalidad se cumple en todo caso. Es importante que también se tome nota de esto en el Gobierno de Cataluña. Lo que sí es verdad es que para poder aplicar el acuerdo tiene que haber Presupuestos, y para eso el Gobierno precisa el apoyo de los grupos políticos.

—¿Cuánto puede perder Cataluña si no hay unos nuevos Presupuestos del Estado para el 2018?

—Cataluña no podría percibir casi 2.200 millones de euros. No tendría acceso a 989 millones adicionales en las entregas a cuenta, ni a la posibilidad de contar con dos décimas más de déficit, lo que supone otros 490 millones. Tampoco se podría corregir el desfase en la participación de las autonomías en la recaudación del IVA, una cuestión que representa unos 339 millones en el caso de Cataluña. Ni se podrían dotar los 350 millones para cumplir con la sentencia para financiar los Mossos d’Esquadra.

—Si no hay apoyos para aprobar unos Presupuestos, ¿mantendrán los del PP y Ciudadanos?

—La ley es muy clara. Si no hay nuevos Presupuestos, los que ya hay entran en una prórroga de forma automática. Si no hay Presupuestos, no los hay para nadie, para ninguna política, para ninguna comunidad autónoma. No podríamos mejorar la sanidad, ni las pensiones, ni revertir los recortes en educación o mejorar vivienda pública. .

—¿Piensa que pudo haber malversación de fondos ante el referéndum del 1-O?

—No me atrevería a hacer una afirmación de ese tipo. No tengo conocimiento. Hay que dejar que la justicia actúe. Y esto es algo que le está costando aceptar al Gobierno de Cataluña, que ante el poder judicial no se puede producir interferencia de ningún tipo.