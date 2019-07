Just Eat y Takeaway ponen en marcha su fusión

Las empresas de reparto de comida a domicilio Just Eat -británica- y Takeaway.com -holandesa- han llegado a un principio de acuerdo sobre una operación de fusión que se acometerá mediante un canje de acciones y de la que surgirá una de las mayores compañías del sector en el mundo. El grupo resultante, que se llamará Just Eat Takeaway.com, tendrá su sede social en Ámsterdam (Holanda), pero seguirá cotizando en la Bolsa de Londres y mantendrá una parte significativa de sus operaciones en el Reino Unido, han informado este lunes las dos empresas en sendos comunicados. La operación ha sido bien recibida en los mercados, las participaciones en la empresa británica subían un 25% en la Bolsa de Londres.

De acuerdo con los términos pactados, los accionistas de Just Eat recibirán 0,09744 acciones de Takeaway por cada uno de sus títulos. Al término de la operación, los actuales accionistas de Just Eat poseerán en torno al 52,2 %del capital del grupo resultante, mientras que los accionistas de Takeaway se quedarán con el 47,8 % restante. Los términos propuestos suponen valorar Just Eat en 731 peniques por acción, lo que representa una prima de 15% respecto al precio de cierre del pasado 26 de julio.

ESTRUCTURA DEL NUEVO GRUPO

La compañía estará presidida por Mike Evans, actual presidente de Just Eat, mientras que el presidente de Takeaway.com, Adriaan Nühn, será vicepresidente. El actual consejero delegado de Takeaway.com, Jitse Groen, mantendrá el cargo en el grupo resultante. Paul Harrison, actual director financiero de Just Eat, asumirá el mismo rol en la nueva empresa, mientras que Brent Wissink, director financiero de Takeaway.com, y Jörg Gerbig, director de operaciones de Takeaway.com, pasarán a compartir la dirección de operaciones de la nueva empresa combinada.

El consejo de administración de Just Eat Takeaway,com contará con siete miembros: Evans, Nühn, tres consejeros nombrados por el grupo británico y otros dos por la empresa holandesa. Las negociaciones entre las dos empresas siguen en marcha y Takeaway.com tiene de plazo hasta el 24 de agosto para anunciar si presenta una oferta en firme o no.