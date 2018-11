Johan Lundgren: "Easyjet no planea cambiar su política de equipaje de mano"

Las aerolíneas de bajo coste Ryanair y Wizz Air quieren poner patas arriba la forma de viajar de los ciudadanos: reduciendo (con creces) el tipo de bulto que se puede llevar en la cabina, y haciendo pagar para subir la clásica maleta de mano con ruedas. Sin embargo, no todas las firmas 'low cost' van a tomar una medida similar. Johan Lundgren asumió hace ahora casi un año el mando de la segunda mayor aerolínea de bajo coste europea, Easyjet. En un entorno convulso, con el precio del petróleo al alza y los cielos europeos saturados, la compañía no planea recortar su operativa, sino seguir creciendo. Y además, no prevé reformular su oferta de equipaje en cabina.

"En estos momentos no planteamos cambiar nuestra política de equipaje de mano", señala Lundgren en una entrevista telefónica con este diario. El consejero delegado de Easyjet, que esta semana ha presentado sus planes para volar con aviones eléctricos en el 2030, descarta así seguir la estela de sus rivales, que han despertado las críticas de asociaciones de consumidores e incluso gobiernos, pues Italia les ha prohibido aplicar la nueva medida: la Autoridad Garante de la Competencia y los Mercados italiana (AGCM) afirmó que esta práctica supone una carga "no previsible" y que, como no permite la comparación con las tarifas de otras compañías, se está "engañando al consumidor".

EL PETRÓLEO

Lundgren se muestra a la espera de la evolución del precio del fuel. En este sentido, el directivo se muestra a la espera de acontecimientos, pero avisa de que en este campo "irónicamente un alto precio del petróleo no tiene por qué ser negativo para Easyjet", ya que la compañía ha rerlizo compras a futuro que le garantizan la operativa "a largo plazo". "Pero está claro que el alto precio del fuel puede tener un impacto significativo en las aerolíneas más débiles, lo que puede afectar al precio de los billetes y también es un riesgo en la estructura financiera, pudiendo llegar a la quiebra", destaca el directivo. "Nosotros somos eficientes y tenemos una flota eficiente; en cambio, otras aerolíneas menos eficientes quizá tengan que replantear su capacidad por el precio del petróleo", ha destacado.

El consejero delegado de Easyjet, como los máximos responsables del sector y las patronales, también advierte de los problemas de congestión aérea en el cielo europeo. "Es un gran reto", avisa Lundgren, que completa: "Lo más complicado de todo es que los problemas son por algo que está fuera de nuestro control. Nosotros hacemos todo lo que podemos en mejorar procesos, operaciones, el modelo... ser lo más eficientes posibles. Pero no está en nuestra mano acabar con las disrupciones", afirma en referencia a las huelgas de controladores o la falta de profesionales de este ámbito en algunos espacios aéreos, y cita a Gobiernos y la Comisión como los organismos que deben actuar.

Lundgren, experto en turismo (antes de Easyjet fue consejero delegado en Tui AG), también quiso valorar que España haya perdido turistas este verano, aunque estos gasten más. "España es un gran mercado para nosotros y lo seguirá siendo. Queremos seguir creciendo, y el descenso del turismo es más por cuestiones de crecimiento de la competencia que por deméritos. España debe seguir teniendo un marco competitivo en tasas e impuestos porque el turismo es muy importante para la economía y puede volver a crecer", concluye.