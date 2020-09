Italia abre seis investigaciones contra Apple, Google y Dropbox

La Autoridad Garante de la Competencia y el Mercado de Italia (AGCM) ha abierto seis investigaciones contra Google, Apple y Dropbox para examinar posibles abusos en lo referente a sus servicios en la nube, según ha informado el organismo este lunes en un comunicado.

En concreto, la Autoridad ha explicado que las investigaciones se centrarán en si Apple y Google no han indicado adecuadamente en sus servicios Drive e iCloud, respectivamente, la recopilación y uso comercial de los datos proporcionados por los usuarios. Asimismo, también investigarán la desprotección de los consumidores, que para usar los servicios de almacenamiento en la nube no están en posición de dar su autorización a dichas empresas para el uso comercial de sus datos.

Estas mismas acusaciones también se centran en Dropbox. Aunque esta empresa también afronta una investigación sobre si no proporcionó de manera adecuada información sobre las condiciones, los términos y los procedimientos para cancelar un contrato y ejercitar el derecho de desistimiento de una manera "clara y concisa".

El organismo italiano también centrará sus investigaciones en algunas cláusulas y prácticas que podrían ser abusivas, como la amplia capacidad de las empresas para suspender e interrumpir sus servicios, su falta total de responsabilidad en caso de pérdida de documentos alojados en la nube personal de los usuarios, la posibilidad de modificar de forma unilateral los contratos y la prioridad de la versión en inglés de dichos contratos sobre el italiano.