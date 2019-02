Inspección de Trabajo abre expediente por discriminación sexista en el Mobile

La Inspección de Trabajo ha abierto una investigación para determinar si en el Mobile World Congress (MWC) existen puestos de trabajo que discriminan por género o aspecto físico. Así lo han confirmado fuentes del Departament de Treball y del sindicato denunciante, UGT, que el primer día del macro evento tecnológico registraron tres denuncias por discriminación sexual. En ellas señalaban ofertas de empleo que exigían una talla mínima para las mujeres o que pagaban mejor a aquellas que medían más de 1,75 metros. También alertaba de la segregación sexual de las profesiones: azafatas ellas, guardaropas ellos. Unas condiciones de trabajo precarias de algunas ofertas de empleo que no son nuevas y que EL PERIÓDICO ya denunció en la pasada edición.

"Lo que pasa en el Mobile es un reflejo del mercado laboral catalán, en el que hay discriminación sexual, temporalidad y malas condicciones de trabajo", declara la secretaria de acción sindical de UGT en Catalunya, Núria Gilgado. Tras la apertura de un expediente por parte de Inspección de Trabajo, este organismo deberá determinar si los hechos denunciados por la central incurren en irregularidades o fraudes en la contratación e imponer, si fuera menester, las consecuentes sanciones. En caso de discriminación sexual, la respuesta habitual es una sanción económica para la empresa.

Desde UGT esperan que la actuación de Inspección de Trabajo no se limite a las tres denuncias por ellos interpuestas, sino que estas sean un primer paso para detectar otros posibles fraudes. Desde el sindicato reconocen que la gran temporalidad y eventualidad del empleo y la juventud de muchos de los contratados son dos factores que juegan en contra de las capacidades de la central para denunciar más casos. "Evidentemente no tener representantes sindicales dificulta nuestra labor, no obstante, nos constan más vulneraciones como amenazas de que no te pagaremos hasta el mes que viene o despidos por utilizar el móvil personal", cuenta Gilgado.

La organización del evento, tras las denuncias del lunes de UGT, emitió un comunicado en el que declaraba que "estamos comprometidos a garantizar buenas condiciones de trabajo para el personal temporal que empleamos" y, en relación a las ofertas de empleo que exígen una talla mínima para el empleo o para una mayor remuneración, que "no especificamos la altura, el peso, el tamaño del vestido, etc., y sugerirlo es completamente falso". Una afirmación que ofertas de empleo como las publicadas en páginas como 'Indeed' destmienten: "Altura mínima 1,70".