Inquietud entre los inspectores de Trabajo ante el reparto de carteras de PSOE y Podemos

El pre acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para formar Gobierno en España no solo está levantando ampollas entre determinados círculos empresariales. La lógica de cesiones y reparto de carteras que está guiando el que puede ser el primer gobierno de coalición desde la restauración de la democracia en España también ha despertado inquietud entre aquellos que controlan los excesos del empresariado: los inspectores de Trabajo.

Uno de los posibles escenarios que ha trascendido de los contactos entre socialistas y morados es que estos últimos asuman la gestión del Ministerio de Trabajo, con la diputada gallega de IU, Yolanda Díaz, como principal candidata al puesto. No obstante, fuentes presentes en las negociaciones también señalan que la cartera de Trabajo no le llegaría a Díaz, de prosperar el pre acuerdo, tal como está configurada actualmente. Y es que la fórmula que se está barajando en las conversaciones es separar las competencias de Seguridad Social, que permanecerían en manos del PSOE, de las de Trabajo, en manos de Podemos; según informa Miguel Ángel Rodríguez.

Es esa fórmula la que está generando malestar entre la 'policía laboral', que quedaría bajo la responsabilidad de los podemistas. Uno de los principales sindicatos de inspectores, la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT) ha querido manifestar su "preocupación" y "rotunda oposición" ante esa posible separación de competencias, ya que ello "supondría romper con una concepción única e integral del marco jurídico de las personas trabajadoras en nuestro país", reza en un comunicado del secretariado permanente de la central, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

DUPLICIDADES E INEFICIENCIAS

El sindicato de inspectores considera que la fragmentación 'de facto' del cuerpo de inspectores de trabajo, entre aquellos que se dedicarían a planes estratégicos de Seguridad Social, otros de salud laboral y otros de migraciones, restaría eficiencia a sus actuaciones. La división de las competencias no provocaría que un inspector no pudiera actuar si viera una irregularidad que no fuera de su área, pero ello quedaría a la voluntariedad del mismo; ya que le implicaría una carga extra de trabajo no contemplada en el plan de actuación de su departamento. Lo que obligaría a crear órganos de coordinación entre Ministerios para minimizar duplicidades o ineficiencias.

"Romper el Ministerio de Trabajo, privándole de la competencia en materia de Seguridad Social, puede suponer la quiebra del sistema público garantizado constitucionalmente", afirma UPIT en su documento. "No se entienden las relaciones laborales sin la Seguridad Social", coinciden, también desde el rechazo, los inspectores de la otra gran central del cuerpo, el SITSS.

Desde el SITSS destacan que en el trabajo de Inspección es clave la consulta recurrente de la base de datos de la Seguridad Social. Actuaciones como la conversión de contratos temporales en fraude a indefinidos realizados en el marco del Plan Director por un Trabajo Digno, que hasta julio registraba un saldo de 173.957 conversiones, se han hecho mediante el cruce de datos de la Seguridad Social. "Es una herramienta fundamental para nuestro trabajo", sostienen, hasta el punto que, de trocearse el actual Ministerio, desde el SITSS prefieren quedarse en el ámbito de Seguridad Social.