Inditex ganó 866 millones en el tercer trimestre y consolida las ganancias pese a la pandemia

Inditex obtuvo un beneficio de 866 millones en el tercer trimestre del año pese a la pandemia, un 13% menos que en el mismo periodo del año pasado, pero con "récord histórico de caja", según destacó el grupo mediante un comunicado este martes. El beneficio en los nueve primeros meses del año llegó a los 671 millones de euros. La compañía textil, que arrastraba unas pérdidas de 195 millones de euros al cierre del primer semestre, cierra los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal con beneficios. Las ventas alcanzaron los 14.085 millones de euros en los primeros nueve meses del año, con una posición financiera neta que se sitúa en unos remarcables 8.265 millones de euros, un colchón relevante para afrontar los próximos meses. Las ventas alcanzaron entre agosto y octubre los 6.052 millones, en línea con las previsiones de los analistas. Esa cifra supone un retroceso del 13,5% respecto al mismo periodo del año pasado. Según el presidente de Inditex, Pablo Isla, los resultados "son consecuencia directa de una gestión muy eficiente en todas las áreas de la compañía, con una coordinación precisa de todos los estadios de nuestro modelo: diseño, producto, fabricación, logística tiendas y 'on line". Según una nota preliminar de la firma, las ventas alcanzaron su máximo histórico entre los días 1 y 18 de octubre, y se mantuvo el crecimiento elevado de las ventas en internet, con un crecimiento del 76% durante el trimestre.

La multinacional gallega mantiene su apuesta estratégica iniciada hace años por la omnicanalidad y la redefinición de su oferta comercial: "Los formatos del grupo siguen abriendo tiendas de mayor superficie y con la última tecnología, y absorbiendo formatos más pequeños. A 31 de octubre el grupo tiene ubicadas 7.197 tiendas en los emplazamientos comerciales más destacados de todo el mundo", ha explicado en su comunicación a la CNMV.

Resalta la evolución de la actividad de Inditex, que todavía mantiene el 5% de sus tiendas cerradas y con limitaciones de aforo y de horarios en el 88% de las tiendas del grupo. Tras el varapalo del confinamiento, las ventas siguieron su recuperación hasta el –14% (–10% a tipo de cambio constante), frente al -31% del segundo y el -44% del primero. Los gastos operativos se redujeron en un 17% durante los nueve primeros meses. En noviembre, con el 21% de las tiendas cerradas y nuevas limitaciones de aperturas, aforos y horarios, las ventas a tipo de cambio constante representaron un 81% del año anterior, mientras que del 1 al 10 de diciembre han alcanzado el 87%.

El grupo ha seguido desarrollando su plan de diferenciación de su espacio comercial y de su oferta 'on line', con aperturas muy relevantes en 25 mercados, entre ellos China, México, Rusia, Alemania, España o Arabia Saudí. Zara ha ampliado a 85 los mercados con venta 'on line' integrada a la red local de tiendas, que se suman a los 106 mercados con venta 'on line' a través de su web global. El 3 de diciembre abrió online en Panamá y Puerto Rico y durante el trimestre ha accedido a 12 nuevos mercados 'on line', entre ellos Chile, Costa Rica, Honduras o Túnez. Lefties abrió su tienda online en España y Portugal.

Como el valor más capitalizado de la bolsa española y el segundo que más pondera en el Ibex, los analistas han estado durante los últimos días atentos a la evolución de la acción de Inditex. Además, el balance trimestral de la multinacional es un indicador incuestionable del impacto económico de la pandemia y de sus efectos en el sector textil, que acumula una caída de las ventas del 40% en el año en España. Las acciones de Inditex han subido del orden del 25% desde octubre, por lo que los analistas tendían hasta ayer a la prudencia a la hora de hacer vaticinios. El mercado contaba con una caída de las ventas del 10% y un margen de fluctuación arriba o abajo del valor del orden del 5%. Bloomberg, es positiva, con el 60% de los consejos de los analistas de compra, mientras Credit Suisse, tradicional crítica con Inditex, tiende a aconsejar la venta de títulos. Alude para respaldar su pesimismo que las tiendas multimarca tienden a tener más potencia, las dificultades para impulsar el modelo 'on line' a niveles masivos y la apuesta por tiendas más grandes en el centro de las ciudades.