Inditex ganó 1.106 millones de euros en pleno año de pandemia

La multinacional gallega Inditex logró el año pasado superar los 1.100 millones de euros de beneficios en pleno año de cierres de tiendas por la pandemia. Inditex ganó 1.106 millones de euros al final del ejercicio, tras alcanzar un beneficio de 1.302 millones en el segundo semestre. Esa cifra de beneficios supone una caída de casi el 70% con respecto al ejercicio anterior. Las ventas 'on line' crecieron un 77% a tipo de cambio constante y alcanzaron los 6.600 millones de euros. Las ventas del grupo llegaron a 20.402 millones de euros en el ejercicio 2020, del 1 de febrero al 31 de enero del 2021, con una caída del 28% frente al ejercicio anterior. La totalidad de las tiendas sufrieron en algún momento del año cierres o limitaciones de aforo y horarios.

El presidente de Inditex, Pablo Isla, afirmó que la compañía "sale más fuerte de este año tan difícil". En la actualidad, Inditex opera en 216 mercados de todo el mundo, 91 de los cuales con plataforma integrada de tienda y 'on line'. Las ventas en tienda y en la web a tipo de cambio constante cayeron el 15% con el 21% de las tiendas cerradas. El consejo de administración propone a la junta de accionistas un dividendo de 0,70 euros por acción.

Los gastos de inventario se redujeron el 9%, tras descontar la provisión realizada en el 2019 para prevenir los efectos de la pandemia, gracias gran medida por la integración de la gestión de las ventas 'on line' integrada en las tiendas. Un total de 5.777 tiendas de 89 mercados ya son capaces de completar desde la tienda pedidos 'on line' por importes que superaron los 1.155 millones de euros. En el ejercicio 2020, las visitas 'on line' crecieron el 50% hasta alcanzar un total de 5.300 millones. Las ocho marcas del grupo cuentan con unos 50 millones de usuarios activos en la web. En redes sociales, el número de seguidores supera los 200 millones de personas.

Cierre de tiendas

Inditex cerró el año con 6.829 tiendas. Se abrieron 111 tiendas en 29 mercados pero se cerraron 640. Se mantiene el plan de optimizar la red de tiendas en la idea de que dispongan de las condiciones adecuadas de alinearse en la estrategia omnicanal. En el 2019, Inditex acabó el ejercicio con 7.469 tiendas, 21 menos que el año anterior.

La inversión en integración tecnológica, digitalización, transformación y adaptación del parque de tiendas desde el 2012 ha supuesto para Inditex una inversión acumulada de más de 11.000 millones de euros. La compañía prevé que la inversión entre el 2020 y el 2022 llegará a los 2.700 millones de euros.

El gigante de la moda ha ampliado sus instalaciones centrales mientras mira al mercado con optimismo. Dentro de una inversión total de 130 millones de euros en la mejora de la sede central de Inditex en Arteixo (A Coruña), el nuevo edificio de 67.000 metros cuadrados dispone de energía fotovoltaica, y su conectividad se realiza a través de Wifi 6 y 5G. El presidente de Inditex, Pablo Isla, destacó en la presentación del nuevo edificio su importancia, que representa el "mejor ejemplo visual de la estrategia de la compañía, por la inversión que conlleva tanto en tecnología de enfoque integrado entre tiendas y 'on line', como en sostenibilidad".

El valor en bolsa ha mantenido una evolución positiva. Esta semana alcanzó la mayor valoración desde que comenzó la pandemia del coronavirus en febrero del año pasado. La multinacional fundada por Amancio Ortega ha seguido con el apoyo de los inversores al confiar en su capacidad para lograr mantener la rentabilidad. El consenso entre los analistas apuntaba a principios de esta semana que las ventas anuales del grupo iban a bajar un 25% en comparación con el año anterior, y que los beneficios de todo el año se desplomarían un 60% hasta los 1.300 millones de euros, volviendo a los niveles del año 2009.