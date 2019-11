IAG, el grupo de Iberia, compra Air Europa por 1.000 millones de euros

El grupo IAG, que integra Iberia Vueling y British Airways, entre otras aerolíneas, comprará Air Europa por 1.000 millones de euros, según comunicó ayer el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La operación supondrá la integración de las dos principales aerolíneas españolas, es decir, Iberia-Vueling y Air Europa. Y le permitirá al grupo resultante incrementar su presencia dominante en el aeropuerto Adolfo Suárez, con el 39% de la capacidad de vuelo y el 37% de los pasajeros transportados al sumar la producción de Air Europa en el aeropuerto capitalino.

Está previsto que la integración se cierre en la segunda mitad del año que viene y el precio puede variar ligeramente, así como el resultado final del grupo una vez quede claro si la compra deber ser revisada por la Unión Europea o por la Comisión Nacional de los mercados de la Competencia (CNMC) española: la Comisión Europea precisó ayer que no ha recibido todavía ninguna notificación de la operación. No obstante el análisis no se realizará por el peso del grupo en un determinado aeropuerto, sino que se revisa si hay posición dominante ruta a ruta.

Según explicó IAG, su hub de Madrid «se transformará en un verdadero rival para los cuatro hubs más grandes de Europa: Ámsterdam, Fráncfort, Londres-Heathrow y París-Charles De Gaulle» y el acuerdo ofrece grande ahorros potenciales en términos de costes e ingresos, aunque tampoco se cuantificaron ayer. El anuncio del acuerdo tuvo un efecto positivo, aunque limitado, en bolsa, donde las acciones del conglomerado aéreo subieron un 1,3%, hasta los 6,37 euros por título.

La combinación de Iberia y Air Europa creará la quinta aerolínea más grande de Europa en número de aviones de largo radio con 63 aviones, justo por detrás de KLM con 65. Willie Walsh, consejero delegado de IAG, afirmó que «la adquisición de Air Europa supone añadir a IAG una nueva aerolínea competitiva y rentable, lo que hará de Madrid un hub europeo líder y permitirá que IAG logre el liderazgo del Atlántico Sur, y generará así un valor financiero adicional para los accionistas».

La marca Air Europa será conservada inicialmente y la sociedad será una unidad de ingresos autónoma. El grupo espera que esta adquisición genere sinergias de costes a través de ventas, gastos generales y administrativos, aprovisionamientos, gastos de handling y distribución con sinergias a pleno rendimiento que deben lograrse para el año 2025. IAG espera que el ahorro de costes se desarrollará en el mismo período. Asimismo, el holding prevé que la adquisición genere ganancias en el primer año completo después del cierre y que aumente la rentabilidad sobre el capital invertido en los cuatro años siguientes.

COMPRAS DE IAG / El grupo de origen británico se formó en el 2011. Las principales operaciones realizadas fueron la compra de Vueling en el 2013, la de la irlandesa Aer Lingus en el 2015 y ahora la de Air Europa, fundada en 1971 por Juan José Hidalgo. Forma parte del grupo de ocio y turismo Globalia, con marcas como Viajes Halcón. La operación mejorará la posición de Madrid para atraer tráfico adicional de conexión. Además, la red combinada de corto radio de Iberia y Air Europa proporcionará flexibilidad de horarios y la posibilidad de operar con eficacia en el mercado de corto radio.