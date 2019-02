Huawei responde a Trump: "No hemos hecho nada mal"

El presidente rotativo de Huawei, Guo Ping, ha asegurado este martes en el segundo día del Mobile World Congress de Barcelona, en respuesta a las "especulaciones" sobre la seguridad de su 5G (el presidente de EEUU, Donald Trump, ha afirmado que la empresa puede espiar con los equipos) que no han hecho "nada malo", que se toman la seguridad "muy seriamente" y que sus equipos ni pueden espiar ni dejarán que ello pueda pasar.

"Nunca antes nos habían hecho tanto caso. Algo debemos estar haciendo bien", ha bromeado Guo en la apertura de su conferencia. El directivo ha asegurado que el año pasado invirtieron más de 15.000 millones de euros en innovación y desarrollo "para entregar a los clientes las soluciones más innovadoras del mercado, como el 5G, que es el ejemplo perfecto", ha asegurado.

"Estos totalmente de acuerdo con el presidente Trump: EEUU necesita mayor velocidad de conexión", ha lanzado, irónico, Ping, que ha destacado que sus soluciones 5G son 20 veces más rápidas (en laboratorios) que las que usan actualmente EEUU. El directivo ha repasado sus innovaciones, como una antena que cuenta "con un 99% menos de componentes que las de hace años", y ha afirmado que su 5G es capaz de alcanzar una velocidad de conexión de 14 Gbps con solo 100 Mhz. "Somos también la única compañía que podemos desplegar 5G a gran escala"

"La innovación no es nada sin seguridad", ha destacado el directivo, que ha lanzado: "No podemos dejar la seguridad en manos de los políticos". Para Ping, es un "reto" que "todos en la industria compartimos", y ha desgranado que su empresa tiene "responsabilidad completa" en este sentido.

Para Ping, hay tres categorías que deben proveer de seguridad: los proveedores de equipo, los operadores y los reguladores de la industria.

"Huawei, como proveedor de red, tenemos que cumplir los estándares y crear equipos seguros. Podemos decir que el 5G es más seguro que el 4G, pero nosotros no operamos la red, no tenemos los datos de los usaurios".

"Lo diremos claro: no hacemos nada mal, no hacemos cosas malas", ha dicho Ping, que ha repetido: "Huawei no ha puesto ninguna blackdoor (puerta trasera) y no dejamos ni dejaremos hacerlo en nuestros equipos. Nos tomamos esta responsabilidad muy seriamente".

Ping ha agregado que los operadores son los responsables de la seguridad de sus propias redes. "Las redes 5G son privadas", ha añadido. "Los operadores pueden evitar ataques con firewalls (muros) y puertas de seguridad. Para las amenazas internas, pueden monitorizar todo lo que se hace en su red para asegurarse que todo lo que pasa es seguro", ha completado.

Por último, a nivel de industria y reguladores, ha afirmado que "todos necesitamos trabajar conjuntamente en los estándares de seguridad". "Necesitamos estandarizar la seguridad, y estos estándares tienen que ser cumplidos por todos".

Para finalizar, Ping ha remarcado que "Huawei tiene un fuerte historial en seguridad durante tres décadas", y que toda acusación sobre su empresa sobre su 5G "no tiene sentido, no hay pruebas, nada"

"Para la mejor tecnología y la mejor seguridad, por favor, elegid Huawei", ha cerrado.