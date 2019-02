El presidente rotatorio de Huawei, Guo Ping, respondió ayer a las «especulaciones» sobre los problemas de seguridad de su 5G. El presidente de EEUU, Donald Trump, ha afirmado en repetidas ocasiones que la firma puede espiar con sus equipos y presiona a gobiernos de todo el mundo para que rechacen la tecnología china. Guo optó por la claridad e ironía: Huawei no ha hecho «nada malo», se toma la seguridad «muy seriamente» y sus equipos ni pueden espiar ni dejarán que pase.

«Nunca antes nos habían hecho tanto caso. Algo debemos estar haciendo bien», bromeó Guo. «Estamos totalmente de acuerdo con Trump: EEUU necesita mayor velocidad de conexión 5G», lanzó, irónico, Guo, que afirmó que sus soluciones 5G son cinco veces más rápidas que las de EEUU.

EEUU acusa a Huawei de instalar backdoors (puertas traseras) en sus equipos de red desde las que se podría tener acceso a los datos, y ha recomendado a los operadores que no usen equipos Huawei en el despliegue de red. También trata de convencer a otros gobiernos de no hacerlo. Australia o Japón ya han dicho que no usarán la tecnología china.