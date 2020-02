Huawei: "EEUU trata de matarnos para mantener su posición dominante"

El representante de Huawei ante la Unión Europea, Abraham Liu, rechazó este miércoles en una entrevista con Efe las críticas de Europa y Estados Unidos sobre los agujeros de seguridad en las redes 5G que ayuda a construir, y aseguró que Washington pretende "matar" a la compañía para proteger su dominio. Liu afronta en Bruselas las acusaciones estadounidenses de que Huawei colabora con los servicios secretos chinos, una advertencia que ha puesto en alerta a los países de la UE, que han elaborado una serie de medidas para protegerse de proveedores que se consideren de alto riesgo en el despliegue de las futuras redes de quinta generación. La guerra tecnológica entre EEUU y China tiene a Huawei en el centro del conflicto.

--¿Qué impacto han tenido en Huawei las medidas de la UE, que apunta sin nombrar a la empresa china como un riesgo para la seguridad del 5G?

--Este año se cumplen 20 años desde que Huawei llegó a Europa. Huawei es una compañía de confianza y hemos mantenido el mejor historial. Pero si realmente hablamos de proveedores de alto riesgo, la pregunta es cómo lo definimos, cuáles son los criterios. Hay que recordar cuáles son los hechos, qué ha sido revelado en la historia, desde Eduard Snowden -el exagente de la CIA y responsable de la mayor filtración de inteligencia en la historia-. Y Huawei nunca ha estado implicado en ese tipo de escándalo. Incluso la agencia de espionaje GSHQ del Gobierno británico, cuando ha trabajado con Huawei, ha llegado a la conclusión de que no hay agujeros de seguridad en nuestros equipos ni comportamientos de impacto o influencia del Gobierno. Por eso el Reino Unido ha tomado la decisión de tener a Huawei en sus redes a pesar de la presión extrema de la Administración de Estados Unidos. Personalmente, creo que la UE y sus Estados miembros tomarán la decisión adecuada para sus propios intereses a largo plazo.

--Pero el jefe del Pentágono, Mark Esper, incluso dijo la semana pasada en la OTAN a los aliados que la asociación con Estados Unidos peligra si se opta por proveedores como Huawei.

--Este tipo de amenazas ocurren en muchos países (...) Pero creo que no dicen la verdad. Incluso el 5G de EEUU, que está hecho por Samsung, Nokia, Siemens o Ericsson, tiene tecnología de Huawei dentro, porque los estándares de tecnología han sido compartidos en los procesos industriales. EEUU, en los últimos cien años, ha tenido la capacidad militar, económica, de alta tecnología más poderosa, solían dominar en todo. Y ahora hay una empresa nacida en China pero que es internacional, y ciertamente somos mejor que ellos en esta área. Pero el comportamiento de la Administración (estadounidense) es anormal, perturba mi conocimiento de EEUU como líder del mundo, solían ser un país genial. Creo que el Gobierno de EEUU mantiene un enfoque sin precedentes, que es que trata de matarnos, asesinarnos. EEUU está intentando mantener su posición dominante.

--¿Cree que la UE incurre también en proteccionismo para mantener que sus empresas sigan siendo punteras en 5G?

--Nos fundamos en China pero estamos presentes en unos 170 países. Tenemos más de 12.000 empleados en Europa. Hemos contribuido al PIB europeo. Cumplimos plenamente con las leyes internacionales y las locales, y creo que otras industrias deberían hacer lo mismo (...) Pido firmemente a los líderes que trabajen juntos para definir las reglas del futuro mundo digital en el ciberespacio.

--Pero los políticos repiten una y otra vez que Huawei tiene que cooperar por ley con el Gobierno chino. ¿Es eso correcto?

--No es correcto. Pedimos a nuestros abogados en Pekín y también internacionales, en el Reino Unido y en EEUU, que hagan una auditoría, que comprueben todas las leyes para averiguar cuál es nuestra obligación. La conclusión es que Huawei no tiene esa obligación legal. Es una empresa puramente privada. Huawei solo es alguien que proporciona la infraestructura al operador, nosotros no operamos este tipo de red. Y es el operador el que tiene completo acceso a la red. Sin su autorización o petición, no podemos tener la capacidad de acceder a nada de la red. Huawei hizo una propuesta a los Gobiernos europeos para firmar un acuerdo contra los agujeros de seguridad. ¿Invitarían a otros a unirse? Nosotros estamos dispuestos a comprometernos a ello, a firmar un acuerdo contra los agujeros de seguridad. ¿Pueden otros proveedores estadounidenses hacer lo mismo? Les invitamos a hacer lo mismo.

--¿Cómo ve las oportunidades de negocio en España?

--España siempre ha sido uno de nuestros mercados estratégicos. Apreciamos que el Gobierno y la sociedad españoles nos hayan dado un entorno empresarial abierto, transparente y amistoso para que podamos operar. Nuestra mayor tienda de referencia se ha abierto en Madrid, la mayor fuera de China.

--¿Cómo han vivido la cancelación del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona por el coronavirus, cuando Huawei era de las empresas con más representación en la feria y que no había anulado su participación?

--En los últimos diez años he visitado Barcelona cada año para el Mobile. Es uno de los eventos más importantes para la industria. Desafortunadamente no pudo tener lugar a causa de esta especie de desastre, pero lo primero es la salud. Respetamos la decisión de la asociación GSMA (organizadora del evento).

--¿Cómo ha afectado el coronavirus a Huawei?

--Como empresa internacional que opera en 170 países, nos enfrentamos a diferentes tipos de desastres en todo el mundo de vez en cuando, desde terremotos a tsunamis. Cuando tenemos un sistema de negocio de gestión continua de estas situaciones fuera de lo común, dentro de Huawei todo se lleva de manera adecuada, el negocio sigue operando, atendemos a nuestros clientes en todo el mundo con normalidad. No hay gran impacto.