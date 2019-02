Las horas extras no pagadas impiden crear 74.000 empleos

Los asalariados en España realizan cada semana un total de 2.962.000 horas extraordinarias que no son remuneradas por sus empresas, lo que supone que las compañías se ahorren el pago de 74.050 empleos a tiempo completo (40 horas) que cubren con horas sin pagar. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos por Servimedia, en el cuarto trimestre del 2018 se realizaron 2.962.000 horas extraordinarias no remuneradas, que suponen un 8,3% más que en el mismo periodo de 2017, cuando se realizaron 2.734.900. En comparación con el trimestre anterior, las horas no pagadas repuntaron un 18,2%.

Las horas extras no pagadas se acercan a los tres millones que alcanzó en la última ocasión en el cuarto trimestre de 2015 (3.214.600 horas). Este tipo de horas son, desde el segundo trimestre de 2017, menos frecuentes que las pagadas, que sumaron 3.473.000 horas entre octubre y diciembre del pasado año.

Por género, los hombres realizaron más horas extras no remuneradas, 1.886.700, que las mujeres, que hicieron 1.075.300. Esta es la tendencia habitual desde que empieza la serie histórica que considera el INE, en 2008.

El sector en el que las empresas se ahorran más puestos de trabajo a tiempo completo gracias a estas horas extras es comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas, con más de 11.200 empleos (11.268) de 40 horas semanales. A continuación, se sitúan la industria manufacturera, con algo más de 8.600 (8.678); la hostelería, con 8.075 empleos; y actividades profesionales, científicas y técnicas, con 7.048.

En el cuarto trimestre de 2018 los asalariados realizaron 6.435.000 horas extraordinarias, un 5% más que en el mismo periodo del año anterior. De estas, el 46% no fueron pagadas.