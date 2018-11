Las horas extra trabajadas equivalen a 170.600 empleos a jornada completa

La eliminación de las horas extra supondría la creación de 170.600 empleos a jornada completa, según se desprende del informe 'Horas extra no pagadas y absentismo' elaborado por el Gabinete Económico confederal de CCOO a partir de datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre. En concreto, entre abril y junio se registró la cifra más alta de horas extra a la semana desde el 2009, con una media de 6,8 millones de horas. Este volumen, según el informe, solo fue compensado (con dinero o con tiempo de descanso) en el 56% del total de horas trabajadas, mientras que un 44% no fueron recompensadas ni con dinero ni con tiempo.

En el segundo trimestre del año, una media de 825.500 personas realizaron horas extra cada semana. De estas, 415.400 personas (50%) percibieron una compensación, 364.400 (44%) no percibieron compensación y 45.700 (6%) solo fueron recompensadas por una parte de las horas extra trabajadas.

Por sectores

Por sectores, servicios es en el que se concentra el grueso de las horas extra, pero su peso es muy superior entre las horas extra no pagadas (79%), reflejo, según CCOO, "de las situaciones de explotación y prolongación no legal de la jornada laboral que se producen en mayor medida en las ramas de los servicios". La industria, la construcción y la agricultura son los sectores que concentran una parte relevante de las horas extra pagadas, pero solo suponen el 21% de las nos pagadas. Respecto de las horas extra no pagadas, las ramas de actividad que concentran un mayor volumen son la hostelería, comercio, educación, industria manufacturera, actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades financieras y de seguros.

Más en Madrid

Teniendo en cuenta las regiones, Madrid, Comunidad Valenciana, Catalunya y Andalucía son las comunidades autónomas donde se concentran el mayor número de horas extras no pagadas. De hecho, dos de cada tres horas extra se concentran en estas cuatro regiones españolas, aunque sobresale Madrid, puesto que concentra el 28% del total de horas extra no pagadas a nivel estatal.

SMI

El sindicato ha dejado claro que esto perjudica tanto a los trabajadores como al conjunto de la sociedad. De hecho, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha asegurado que son "muchos más empleos de los que supuestamente se destruirían al elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 14.000 euros anuales".

Mujeres

Sordo también ha destacado que las mujeres, con un 50,4% de las horas extra no pagadas realizadas, son las más perjudicadas. Para Sordo, es necesario un control "efectivo" del horario de los trabajadores.