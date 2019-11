Hacienda negocia un código de buenas prácticas para pymes y autónomos

Hacienda plantea la posibilidad de elaborar un código de buenas prácticas tributarias para pymes y autónomos. En la actualidad negocia esta opción con asociaciones de pequeñas y medianas empresas y de autónomos, ha explicado el director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón durante el Congreso de 'Compliance y Buenas Prácticas Tributarias' celebrada en el Colegio de Abogados de Barcelona organizado por Lefebvre.

"No podemos quedarnos en las grandes y tenemos que ir más abajo. Estamos analizando con las asociaciones de autónomos y Cepyme la posibilidad de contar de códigos de buenas prácticas de pymes y autónomos", ha afirmado. Se trata de adaptar el que ya existe para las grandes compañías a estos negocios, "adaptado a la realidad de cada sector" y a sus especificidades.

A su vez ha asegurado que Hacienda cuenta ya con un borrador de plan estratégico, congelado a la espera de las elecciones que se celebraron el pasado domingo, que se basa en fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Dentro de este plan se incluye facilitar los datos fiscales de las empresas que tributan por el impuesto de sociedades, al igual que se hace con los conribuyentes del impuesto de la renta (IRPF).

DATOS FISCALES

Esta medida se llevará a cabo a partir del año que viene. Entre los datos que se facilitarán están los créditos fiscales, retenciones, pagos fraccionados, cuentas y demás informaciones. Además de proporcionar la información, esta decisión hace que se abra "un canal de comunicación no estresante con el contribuyente, que no será unidireccional", ha dicho Gascón.

De hecho, Hacienda compartirá información y no solo en la fase de comprobación una vez presentadas las declaraciones. sino antes. Hacienda también trabaja en "asistentes virtuales" para cumplimiento con el IVA. La idea es que mediante esta "inteligencia artificial de baja intensidad" los dos millones de contribuyentes que visitan las oficinas tributarias para pedir datos censales no tengan que hacerlo, según el director general de la Agencia Tributaria. En un futuro a medio plazo, se podrá avisar a las empresas unos días antes de tener que presentar la declaración para que no les venza el plazo.

También el año que viene se empezará a ofrecer a determinados contribuyentes un borrador de declaración del IVA, como el que se realiza del IRPF.

COLABORACIÓN

Gascón ha defendido avanzar en la colaboración entre Hacienda y los contribuyentes en aras a reducir la litigiosidad. "Todo esto encaja con una corriente que en el ámbito empresarial en el que gana fuerza el autocomplimiento o 'compliance'", asegura Gascón.

El responsable de la Agencia Tributaria ha destacado el peso actual del riesgo reputacional. "Ya no se trata de hacer frente a una factura elevada por una regularización tributaria sino que asociar a una empresa con mal cumplimiento tributario no es positivo en términos de mercado".

Gascón ha recordado que estas tendencia se tradujeron en normas como la ley de sociedades de capital, que obliga a que las estrategias fiscales se aprueben por los consejos de administración. Ha apostado por modelos de 'compliance' que proporcionen un aseguramiento razonable a la empresa de que se van a cumplir todas las obligaciones formales y que ayude a identificar las posiciones y contingencias fiscales inciertas. Así, ha añadido, "cada empresa decidirá buscar la opinión administrativa o asumir el riesgo y tenerlo clasificado como tal".

Ha insistido en el centralizar los esfuerzos en el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. En esta líneas se ha comprometido a contar con una administración "más transparente", que publique todos sus criterios. De esta forma, las empresas los conocerán y podrán decidir seguirlos o discrepar "o incluso asumir el coste de una regularización".

Otra de las apuestas del plan estratégico de Hacienda consiste en buscar fórmulas de acuerdo extrajudicial en las vías contencioso-administrativas como existente en las administrativas. Gascón ha explicado que se ha encargado al consejo para la defensa de contribuyente que estudie este tipo de vías de acuerdo.