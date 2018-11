Hacienda descarta endurecer los módulos de los autónomos

Los autónomos que facturen menos de 250.000 euros al año podrán seguir tributando en el régimen de módulos del impuesto sobre la renta en el 2019. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció ayer que su Departamento no seguirá adelante con los planes del anterior Gobierno del PP de rebajar de 250.000 a 150.000 el límite general para acogerse al régimen de estimación objetiva del impuesto sobre la renta (IRPF) en el 2019.

Montero situó esta medida dentro del objetivo del Gobierno de favorecer la actividad de pymes y autónomos y dejarles fuera de las subidas fiscales planeas. Esta medida anunciada por la ministra en un desayuno informativo organizado por Cinco Días beneficiará a medio millón de trabajadores autónomos, según datos de la Agencia Tributaria.

Así, el límite de exclusión del sistema de módulos se seguirá aplicando en el 2019 cuando los rendimientos íntegros del autónomo superen los 250.000 euros (en lugar de los 150.000 euros previstos); cuando la facturación a otros empresarios o profesionales superen los 125.000 euros (75.000 euros en el decreto del PP) o cuando las compras en bienes y servicios superen los 250.000 euros (150.000 euros en el plan anterior).

En la ley 26/2014 de reforma del IRPF el Gobierno del PP decidió rebajar los límites de facturación que permiten tributar en el régimen de módulos con efectos a partir del 2016. El objetivo era un repliegue progresivo de un régimen fiscal que abre la puerta a fórmulas de fraude fiscal (pues no no tributa en función de los ingresos sino en función de determinadas variables objetivas de los negocios). Desde finales del 2015, sin embargo, el Gobierno del PP fue retrasando la entrada en vigor de los nuevos límites. Y ahora es el Gobierno del PSOE quien ha decidido no aplicarlo.

«Mantener los límites actuales permitirá a muchos autónomos seguir con sus actividades, que de otra manera se verían abocados a echar el cierre», valoró el presidente de la federación de trabajadores autónomos ATA, Lorenzo Amor,

La ministra de Hacienda rechazó la posibilidad de una prórroga presupuestaria ni siquiera como hipótesis de trabajo, en contra de lo que dio a entender el lunes en Bruselas la ministra de Economía, Nadia Calviño. «Para nada, no tienen ningún tipo de realidad», respondió Montero al ser interpelada de diferentes formas sobre la posibilidad de una prórroga presupuestaria. La titular de Hacienda abogó por seguir avanzando con «tranquilidad» y con «discreción» en las negociaciones políticas y dar tiempo «para que algunas cosas maduren».

Tanto Calviño como Montero intentaron ayer evitar la imagen de discrepancias respecto a la existencia de un posible ‘plan B’ de prórroga presupuestaria en el Gobierno. «Las dos hemos dicho exactamente lo mismo, que es que estamos trabajando para la adopción de los presupuestos y el sistema prevé un mecanismo si ello no se logra. No veo ninguna contradicción en absoluto», expresó Calviño.

Presión de Podemos / Desde Podemos, Pablo Echenique avisó al al Gobierno de que no puede «resignarse a prorrogar los Presupuestos del PP» y le instó a «esforzarse» para buscar los apoyos necesarios para sacarlos adelante. «Nosotros hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer. Cada parte tiene que hacer su parte. Nosotros hemos arrancando un buen acuerdo, hemos intentado acercar a los partidos catalanes, y ahora le toca al Gobierno no resignarse a una prórroga», señaló Echenique.

Montero insistió en que ella misma continúa negociando con las fuerzas políticas su apoyo al proyecto de Presupuestos que el Gobierno pretende llevar al Congreso.