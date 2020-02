"Habíamos invertido 250.000 euros en el MWC, pero nos lo tomamos con filosofía"

Este año Lleida.net, una de las contadas compañías catalanas que acude desde hace muchas ediciones al MWC con su propio estand, planeaba hacer doblete por primera vez: iba a disponer de un expositor en el congreso de los móviles por excelencia y también en el salón de las start-ups, el 4YFN. En total, la firma de telecomunicaciones y certificación digital pensaba movilizar a una delegación de unas 30 personas y ocupar un espacio de unos 30 metros cuadrados en cada uno de los eventos.

"Habíamos invertido unos 250.000 euros en total, pero nos lo tomamos con filosofía. Son riesgos empresariales que se corren, como si montas una parada en el mercado en un día de lluvia y no vendes nada", explica Sisco Sapena, consejero delegado de Lleida.net.

El directivo se muestra comprensivo con la decisión tomada por la organizadora GSMA de anular el MWC y destaca que ya desde principios de semana "había cierta psicosis por el virus entre algunos de los trabajadores y sus familiares". También apunta a que el riesgo de organizar el congreso era "demasiado elevado" y que, de haberse producido algún contagio, las consecuencias podrían haber sido mucho peores. A nivel empresarial, el consejero delegado apunta que, si esta misma situación se hubiera producido hace 5 años, la cuenta de resultados de la compañía se hubiera resentido mucho más. Ahora, sin embargo, el negocio de la empresa está más diversificado y participa en "alrededor de unas 20 de ferias sectoriales", por lo que el impacto es más limitado. En cuanto a recuperar la inversión realizada, Sapena cree que lo más lógico es que la GSMA ofrezca bonos y descuentos para la edición de 2021.

No habíamos pagado por el stand, ya que asistíamos al 4YFN bajo el paraguas del programa de aceleración del IQS, pero ya teníamos impresos folletos y camisetas estampadas. Como mínimo todavía no habíamos encargado el caterging, comenta Talía Bonmatí, directora general de Dinbeat, una start-up que ha diseñado un arnés para controlar las constantes vitales de las mascotas. Más allá de la inversión perdida, que no ha sido desorbitada, Bonmatí lamenta el tiempo que han desperdiciado preparando el evento frustrado. Además, también se desvanecen las oportunidades empresariales que podrían haber surgido durante el salón. Tenemos una ronda de financiación abierta e íbamos a mantener reuniones con inversores nacionales e internacionales. También queríamos buscar socios que nos ayudaran con la fabricación de nuestro dispositivo, recapitula la emprendedora.

Mutter Ventures -una firma especializada en crear start-ups- tenía previsto presentar dos proyectos durante el evento. Se trata de Advancing, una solución financiera que adelanta 1 año de las rentas a los propietarios de inmuebes arrendados, y Habemus Pro, un gestor digital del alquiler. "Habíamos pagado por dos stands y ya teníamos los flyers y abrebotellas que ibamos a repartir entre los asistentes. Incluso habíamos encargado galletas de la fortuna con mensajes en el interior!", se lamenta un directivo de Mutter Ventures.

Desde la oficina de promoción tecnológica Acció, dependiente del Govern, reconocen que el impacto de la cancelación del Mobile en las empresas catalanas será importante. Calculan que el negocio potencial era del orden de los 9,1 millones de euros. Se trata de una facturación que deberán buscar en otra oportunidad.