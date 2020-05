Guindos se alinea con el Gobierno respecto al fondo de reconstrucción europeo

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, se ha alineado este miércoles con la posición de Gobiernos como el español o el italiano frente a los de países como Alemania y Holanda respecto al fondo de reconstrucción que negocian los líderes europeos. El exministro de Economía con el PP, así, ha defendido que las "ayudas que se proporcionen a los distintos países no sean en forma de deuda (es decir, préstamos) sino de transferencias no reembolsables".

En un seminario telemático organizado por ESADE, Guindos ha considerado crucial que se produzca una "respuesta paneuropea" a la crisis del coronavirus que permita reducir la "diferencia en términos de situación fiscal" de los distintos países para responder a la pandemia. En este sentido, se ha mostrado convencido de que la "solidaridad" se va a concretar ("La veremos, a lo mejor no tanto como nos gustaría a algunos") a través de dicho fondo.

El número dos de la autoridad monetaria, así, ha destacado que el instrumento estará dotado con entre 1 y 1,5 billones de euros, financiados totalmente o en "parte" de forma común. "Permitirá que ante un 'shock' como el actual que es una crisis sanitaria que nos ha afectado a todos, pero que sin embargo no ha tenido efectos simétricos porque no todos estábamos en la misma situación, la Unión Europea ayude a que en la salida de la crisis todos utilicemos los mismos instrumentos con la misma intensidad y que no haya países que vayan por delante y otros por detrás", ha argumentado.

Temporal

Guindos ha destacado que España debería haber reducido más el déficit en los años de crecimiento, pero ha sostenido que "ya no tiene mucho sentido pensar" en ello. En esta línea, ha defendido medidas como las adoptadas por el Gobierno para afrontar los efectos económicos de la pandemia, pero ha advertido de que deben ser "temporales y acompasarse a la vuelta a la normalidad". Por ello, ha sostenido que rentas mínimas, como la permanente que prepara el Ejecutivo, deberían durar "dos o tres meses".

La economía de la zona euro, ha recordado, cayó casi un 4% en el primer trimestre frente al cuarto del año pasado y el descenso entre abril y junio puede ser del "doble o el triple". En el año, el retroceso será de entre el 6% y el 12%, con un escenario central del 9%, y el año que viene el crecimiento rondará el 6%, con lo que se tardará entre año y medio y dos años en recuperar la posición de partida. Con todo, ha asegurado que ya se ha "tocado fondo", pero ha advertido de que la recuperación dependerá de que no haya un rebrote de contagios y de las medidas de desconfinamiento: "Es fundamental que se compatibilice el interés sanitario con el económico".

En unos dos años, ha continuado, el nivel de déficit conjunto de los países de la moneda común quedará por debajo del 3%, tras subir desde el 0,8% del año pasado al 8% este ejercicio, pero la mayor huella de la crisis será en la deuda, cuyo peso sobre el PIB aumentará en unos 15 o 20 puntos básicos. "No hay alternativa, porque la alternativa sería mucho peor", ha sostenido.