Grifols firma una alianza con Shanghai RASS y potencia su expansión en China

La multinacional Grifols ha firmado una alianza estratégica y de intercambio accionarial con la firma líder en China en el sector de productos plasmáticos. Según el acuerdo, Grifols controlará el 26,2% de Shanghai RAAS (derechos económicos y de voto) a cambio de una participación no mayoritaria (45% de derechos económicos y 40% de voto) en Grifols Diagnostic Solutions (GDS), filial 100% de Grifols. Se trata de la primera transacción realizada en China mediante intercambio accionarial (swap), entre una compañía extranjera (GDS) y una compañía cotizada china no controlada por el Estado y supone un espaldarazo en la expansión de Grifols en China. La transacción no requiere de ninguna fuente de financiación externa. La valoración de GDS en el momento de firmar el acuerdo era de 4.279 millones de dólares y el precio por cada acción de Shanghai RAAS de 7,50 RMB. Según estas cifras, el intercambio accionarial sería de unos 1.550 millones de euros.

La operación ha recibido la autorización de las autoridades regulatorias en China y Estados Unidos para su alianza estratégica en China, incluyendo las aprobaciones del Committee on Foreign Invesment in the United States (CFIUS, por sus siglas en inglés) y de la Chinese Securities Regulatory Commission (CRSC por sus siglas en inglés). Está previsto que la transacción se cierre antes de que finalice 2019.

China es uno de los mercados mundiales con mayor potencial de crecimiento de productos plasmáticos y de soluciones de diagnóstico transfusional. Esta operación impulsará la producción, comercialización y desarrollo de los productos plasmáticos en China, así como de las últimas soluciones de diagnóstico transfusional en este país.

Según Víctor Grífols Deu, consejero delegado de Grifols, la operación generará valor especialmente para la División Bioscience y para la División Diagnostic, "por lo que representa un paso adelante en nuestra estrategia de crecimiento sostenido y visión de largo plazo".

CONTROL DEL MERCADO

Shanghai RAAS se convierte en el distribuidor en exclusiva de los productos plasmáticos y de diagnósticos transfusional de Grifols en China. La alianza estratégica entre ambas compañías contempla la suscripción de un acuerdo para que todas las actividades relacionadas con la obtención de plasma y con la producción de medicamentos plasmáticos por parte de Shanghai RAAS cumplan con los criterios de calidad internacionales. Grifols asesorará y designará responsables en las áreas de calidad y fabricación. El acuerdo incluye el compromiso de Shanghai RAAS de implementar la tecnología NAT para el análisis virológico de las donaciones de plasma en su red de centros de recogida de plasma, integrada por 41 centros.

Grifols mantendrá el control operativo, político y económico de Grifols Diagnostic Solutions (GDS). Tras el cierre de la operación, Grifols se convertirá en el segundo mayor accionista de Shanghai RAAS y contará con tres miembros en su consejo de administración, integrado en total por nueve miembros, informa la empresa. También tendrá derecho de veto en supuestos tales como emisión de acciones, enajenación de activos materiales, fusiones y modificaciones estatutarias, entre otros; así como los derechos de suscripción preferente en posibles ampliaciones de capital. Shanghai RAAS contará con un consejero en GDS.

DOS FIRMES LÍDERES

Shanghai RAAS cuenta en la actualidad con 41 centros de recogida de plasma distribuidos en 10 provincias de China que le permiten obtener aproximadamente 1,1 millones de litros de plasma al año. Sus tres complejos productivos en China le permiten disponer de una capacidad de fraccionamiento conjunta superior a dos millones de litros de plasma/año. Su cartera de productos plasmáticos incluye 11 referencias principales y es líder en albúmina.

Grifols, fundada en Barcelona en 1909, se ha convertido en una multinacional compuesta por cuatro divisiones (Bioscience, Diagnostic, Hospital y Bio Supplies) que desarrollan, producen y comercializan soluciones y servicios relacionados por productos derivados de la sangre. Tiene más de 22.000 empleados en 30 países.