Las grandes superficies reclaman abrir todos los festivos este año

Las grandes superficies reclamaron este lunes la apertura comercial todos los días festivos como vía para compensar los efectos del cierre obligado por el pasado confinamiento. El presidente de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), Alfonso Merry del Val, durante la cumbre empresarial organizada por la CEOE para la reactivación de la economía tras la pandemia, ha asegurado que después de 131 días sin actividad el sector requiere que se permita la apertura de todos los festivos hasta final de año. "Tenemos que tomar medidas excepcionales para recuperar, aunque sea en parte, esta pérdida ingente de actividad y empleo que repercute directamente también en nuestra industria. Por ello, es razonable impulsar un gran pacto para ampliar horarios de apertura a domingos y festivos durante 2020", ha demandado.

La patronal de El Corte Inglés, Ikea o Carrefour considera que "no es razonable" endurecer la carga impositiva a empresas y hogares, algo que considera "anacrónico". "Necesitamos incentivar el empleo, impulsar la inversión y compensar el derrumbe de la actividad. Y ampliar el apoyo fiscal y financiero a todas las empresas para que puedan hacer frente a sus obligaciones con proveedores y acreedores", ha señalado.

La cumbre organizada por la patronal CEOE ha reunido en un encuentro retransmitido por Youtube destacados protagonistas de las patronales del sector comercial, de la auditoría y del sector sanitario. El nexo común de las intervenciones ha sido la demanda de apoyo público al empresariado para afrontar la recuperación en un contexto de confianza en la iniciativa privada. El temor compartido es en gran medida que la situación comporte un giro en las políticas públicas en forma de contrarreformas y alzas de impuestos.

"No podemos convertir nuestra economía en un infierno fiscal y legislativo", apuntó Merry del Vall. El presidente de la consultora E&Y en España, Federico Linares, aludió directamente a la forma de afrontar la futura recuperación de la economía española: "Las crisis no se financian con impuestos, se financian con deuda", explicó Linares, y añadió: "No existe capacidad económica que gravar".

La apuesta inversora en los próximos meses debe centrarse, según los líderes empresariales, en la mejora de la digitalización de las empresas. La presidenta de Google en España, Fuenciscla Clemares, ha afirmado que la digitalización debe ser "la espina dorsal" del comercio en el futuro y ha vaticinado que en solo tres años las ventas 'on line' van a suponer al menos el 20% de las ventas. En su opinión, gracias a internet el comercio podrá llegar a clientes potenciales de todo el mundo de una forma "más rápida, con menos riesgos y con unos costes mucho más bajos".

Para los líderes empresariales del sector sanitario es fundamental que el Gobierno aplique un IVA superreducido al sector y que destine a investigación al menos un punto porcentual más del PIB, hasta conseguir que entre recursos públicos y privados la inversión en el sector sanitario llegue al 10% del PIB. El presidente de Farmaindustria, Martín Sellés, ha destacado que con 90 ensayos clínicos de medicamentos contra el covid-19, España es el cuatro país del mundo en este campo y el primero de Europa.

El sector farmacéutico coincide en que la actual pandemia ha evidenciado la necesidad de recentralizar la capacidad industrial del sector en Europa. El presidente de Rovi, Juan López Belmonte, ha asegurado que España está en una buena posición para atraer capital extranjero, pero son necesarios más recursos para investigación.

Los expertos de las consultoras han destacado la importancia de la industria y la inversión extranjera para la recuperación económica. El presidente de KPMG en España, Hilario Albarracín, ha reconocido la importancia de las medidas de flexibilización laboral como los expedientes de regulación temporal de empleo para mantener los niveles de ocupación en los próximos meses. Pedro Mateache, presidente de Kearney España, opina que los responsables de las cadenas de suministro deben formar parte de los órganos directivos de las empresas, como una de los aspectos que más ha cambiado tras la pandemia en el contexto económico.