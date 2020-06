La gran banca, preocupada por la "asimetría" en la limitación del dividendo

El consejero delegado de Banco Santander, José Antonio Álvarez, ha reconocido su preocupación ante una limitación a la distribución de dividendos que es "asimétrica" y no se aplica al resto de sectores, lo que eleva "artificialmente" el capital de la banca. Así lo ha señalado durante su intervención en el webinar 'La banca ante el nuevo escenario' organizado por Esade Alumni, en la que ha manifestado su deseo por que la recomendación del Banco Central Europeo (BCE) de que las entidades financieras no distribuyan dividendos a causa de la situación generada por el covid-19 no se alargue en el tiempo.

"A mí lo que más me preocupa de estas recomendaciones es que son asimétricas respecto a otros sectores. Si eso no se produce a través de toda la economía, elevas artificialmente el capital de un sector que es la banca, y eso me preocupa mucho", ha explicado. Asimismo, el consejero delegado de Santander querría que se eliminase la incertidumbre en cuanto a la limitación del BCE, que se ha ido alargando en las últimas semanas.

"La pregunta es si cada seis meses se va a extender", ha explicado Álvarez, quien aboga por que las empresas que ganen dinero puedan repartir dividendos, sin "prejuzgar" resultados que todavía no se conocen.

El consejero delegado del Banc Sabadell, Jaume Guardiola, ha validado a continuación la postura de Álvarez, tachando su intervención de "impecable". el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que los organismos supervisores impongan una "limitación prudente".

RECORTE DEL DIVIDENDO A LA MITAD

En este sentido, ha explicado que la entidad que dirige recortó el dividendo del 2019 a la mitad, lo que contó con la efectividad legal correspondiente al anunciarse justo antes de que se recomendara no repartir beneficios entre los accionistas.

Gortázar ha reconocido que la crisis que ha ocasionado el coronavirus es importante, por lo que hay que "guardar" parte del capital, pero al mismo tiempo se debe atender a la demanda de los accionistas, atraídos por el dividendo en muchas ocasiones.

"Una limitación a cero no se puede mantener. Hay que encontrar una solución entre el todo y nada", ha subrayado el consejero delegado de CaixaBank, quien considera que, a medida que se vaya normalizando la situación macroeconómica, se deberá retornar a la normalidad en materia de remuneración al accionista.

El consejero delegado de CaixaBank también ha admitido que la "fuerte" crisis económica a la que deberán enfrentarse las entidades generará una menor rentabilidad por la caída de los ingresos, al tiempo que los tipos de interés "difícilmente" subirán y lo lógico es que se produzca cierta "atonía" en la actividad del crédito. "La corriente ataca hacia el otro lado y ya veníamos con una rentabilidad desafortundamente muy baja", ha dicho.

En la misma línea, el consejero delegado de Banco Sabadell ha apuntado que han coincidido en el tiempo elementos que penalizan la rentabilidad, o que unido a la falta de visibilidad es una de las razones de las "malísimas valoraciones" de los bancos.