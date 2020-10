El Gobierno suspende su convenio de ciberseguridad con Huawei

El Gobierno español ha puesto punto y final a la alianza entre el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y el gigante tecnológico chino Huawei. Cuatro años después de sellar en el Mobile World Congress de Barcelona un memorando de cooperación único en Europa para impulsar la ciberseguridad en España, el Ejecutivo ha optado por no renovar el convenio, que debía abordarse durante este año.

Aunque esa decisión mutua llega en medio de un momento álgido en la guerra comercial entre los Estados Unidos y China en el que Huawei ha estado en la mirilla de Washington, fuentes del organismo público explican a EL PERIÓDICO que la no renovación del acuerdo establecido el 2016 se debe a cuestiones logísticas, de utilidad. El motivo por el que el memorando no se renueva es porque en cuatro años sólo ha habido dos colaboraciones con Huawei y la última fue el 2018 en un esfuerzo para captar talento en ciberseguridad, explican. Si no tenemos líneas de acción conjuntas no tiene sentido mantener el memorando.

El compromiso entre Incibe y Huawei España sólo existente en otro país: Singapur tenía como objetivo impulsar la implantación de la ciberseguridad, fomentar su desarrollo, la concienciación de los usuarios en esa materia y compartir información sobre incidentes, según reza el acuerdo. Así pues, no se establecieron acciones concretas ni mecanismos de revisión de ese memorando de entendimiento, algo que, según Incibe, ahora ha sido clave para no renovar la alianza.

Así pues, también se descartan otras especulaciones como que sería una manera de beneficiar la candidatura de la ciudad de León, que opta a convertirse en la sede del Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad. La localidad en la que se encuentran las instalaciones de Incibe podría ser elegida antes de que termine el año como epicentro de la ciberseguridad europea, una decisión que le permitiría gestionar hasta 2.000 millones de euros hasta 2027.

SIN CAMBIO DE RUMBO

El organismo público explica a este diario que la congelación del acuerdo de colaboración con el gigante tecnológico chino no se debe a presiones de EEUU y sus socios. Desde hace meses, Washington ha acusado a Huawei de crear infraestructuras de red con brechas para permitir el espionaje de hackers al servicio del Partido Comunista Chino.

La administración Trump vetó a Huawei en el despliegue de la red 5G tecnología en la que lidera el mercado mundial y logró que aliados como el Reino Unido o Francia lo hicieran total o parcialmente. Sin embargo, España ha seguido un rumbo propio, permitiendo a la compañía china crear la arquitectura digital para el desarrollo de una red de nueva generación que multiplicará hasta por 10 la velocidad de conexión a Internet. La no renovación no tiene nada que ver con Trump, remarcan las fuentes.

El pasado 3 de septiembre el Gobierno de Pedro Sánchez confirmó el permiso a Huawei para participar en ese despliegue las máximas condiciones de seguridad, acceso a los datos, autonomía y privacidad, una autorización que cuenta con el visto bueno del CNI, los servicios de inteligencia españoles. Una decisión que también se debe a la dependencia de operadoras españolas como Vodafone o Telefónica de la tecnología china.

Desde Incibe no cierran la puerta a establecer otro memorando de entendimiento con Huawei, aunque remarcan que por ahora no hay interés. Si encontramos sentido a un acuerdo con Huawei lo cerraremos, concluyen.