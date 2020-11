El Gobierno quiere llegar a las 300.000 viviendas rehabilitadas por año

Pasar de 30.000 viviendas rehabilitadas, por año, en el 2019, a 300.000 en el 2030 es el objetivo que se ha marcado el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbanas gracias a los recursos provenientes del plan de recuperación europeo. Así lo ha explicado este martes Francisco Javier Martín, director general de Vivienda y Suelo del ministerio durante su intervención en una acto telemático del Colegio de Registradores. "Tenemos que añadir un cero más a la cifra que hay en este momento. Y no lo vamos a hacer si no se incentiva la toma de decisiones por parte de las comunidades de propietarios", ha comentado Martín.

"Para que eso ocurra necesitamos información y digitalización y tenemos que intentar que la inversión necesaria no sea tan desincentivadora que se pare en el minuto uno de ponerla en marcha", ha comentado Martín. El responsable de Vienda del ministerio ha insistido en que en estos momentos se habla de rehabilitación con intensidad y ha recordado la oportunidad que representan los fondos europeos de recuperación. "Tenemos que ser capaces de utilizarlos par reconstruir la vivienda y para reconstruir los ámbitos urbanos donde esta esa vivienda". Pero, ha apuntado, que todo eso debe hacerse con la velocidad necesaria para generar actividad económica y empleo que necesita el país. "Es un reto que no podemos hacer contradictorio", ha dicho.

En ete sentido, el presidente de la APCE, la asociación de promotores, Juan Antonio Gómez Pintado, ha puntualizado sobre los planes de Transportes, que el próximo año "deberíamos llegar a las 160.000 viviendas rehabilitadas", si se quieren alcanzar los objetivos planteados. Además, ha pedido al ministerio que cree las herramientas adecuadas para cumplir con esas previsiones, "porque si no, los fondos no se adjudicarán. Si los grandes propietarios tienen que llevar a cabo la rehabilitación y no tienen las herramientas adecuadas no se alcanzarán los objetivos", ha puntualizados.

Parque público de vivienda

El responsable de Vivienda del Gobierno ha destacado, asimismo, el esfuerzo que hay que hacer para crear un parque público de vivienda social, que en estos momentos no llega ni al 2%. De hecho, en los últimos 50 años se construyeron siete millones de viviendas protegidas mediante fórmulas de colaboración público-privadas. Las construyeron las empresas en suelo cualificados. Pero de esos siete millones solo quedan 270.000 en este momento. "Estamos en porcentajes de vivienda publica miserables y no podemos hacer frente a situaciones coyunturales en las que la población entra en crisis y la vivienda es la más vulnerable", has planteado.

En su opinión la Administración no tiene resortes para solucionar los problemas que se han producido a partir del 2008 en materia de vivienda. Por lo que debe hacerse un "esfuerzo de creatividad e innovación" para generar un parque público rápidamente en condiciones que no "tenemos tiempo para discutir".

Hay que poner el suelo publico a disposición del mercado y hacerlo mediante formula de colaboración publico-privadas. Debe crearse para ello un modelo sostenible y rentable para que el sector privados quiera participar, y "sólido para que no se derrumbe en los próximos años". Pero esto va a tardar un tiempo, unos pocos de años, ha precisado.