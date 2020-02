El gobierno estudia reducir el IVA de los coches eléctricos

El gobierno español estudia la posibilidad de establecer un IVA reducido para los coches eléctricos para incentivar su compra. Así lo ha anunciado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, en Radio Nacional. La reducción de este impuesto formaría parte de un paquete de medidas en materia de fiscalidad verde, tema en el que admite que España "está por debajo" de la media de los países de la OCDE.

Ribera ha apuntado que sería "interesante" estudiar si se puede discriminar de un modo positivo los comportamientos que el gobierno busca impulsar a través de una fiscalidad verde renovada. Sobre la posibilidad de trabajar con la reducción del IVA, la vicepresidenta y ministra ha admitido que "es una de las cuestiones que nos tenemos que plantear" y ha recordado que la medida "debe contar con el visto bueno de la UE".

Asimismo, ha pedido paciencia y ha recordado que la legislatura no ha hecho más que empezar. "Si no se hacen bien las cosas puede haber la necesidad de acompañar con medidas sociales en ese proceso de transformación para que la absorción de algo que hasta ahora no estaba gravado y que pasa a estar gravado no recaiga en rentas que de algún modo necesitan estar preparados para lo que se quiere conseguir pero que, de entrada, no lo tienen tan fácil", ha dicho.

EL FIN DE LA COMBUSTIÓN EN 2040

Otro de los planes del gobierno es dejar de vender vehículos de combustión en 2040, fecha que Ribera ha definido como "conservadora y prudente" en la línea de lo establecido por Europa. No obstante, ha puntualizado que podrían haber excepciones en zonas específicas como las islas. "Creo que debemos trabajar muy de la mano con el sector industrial y escuchar la versión de los ciudadanos".

En ese sentido, en la gala de entrega del Premio Coche del Año de los Lectores 2020 de Prensa Ibérica el martes pasado, Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, anunció la constitución de la Mesa de Movilidad Sostenible y Conectada prometida hace ya un año. Esta mesa debe servir para impulsar un ecosistema en torno al nuevo modelo de movilidad, la transformación digital y la transición ecológica.

En cuanto al diésel, combustible del que Ribera llegó a decir que "tiene los días contados", ha reconocido que las razones que justifican actualmente un tratamiento fiscal diferente al de la gasolina "tienen poco sustento". "Los vehículos que se ponen hoy en el mercado tienen, afortunadamente, unos parámetros de protección ambiental más rigurosos de lo que eran hace 10 o 15 años", ha añadido. No obstante, ha señalado que habrá excepciones para personas que usan vehículos diésel en su trabajo cotidiano a través de un tratamiento fiscal específico.