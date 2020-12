El Gobierno congela el salario mínimo y evita poner plazos a su revisión durante el 2021

El Gobierno ha aprobado la congelación del salario mínimo interprofesional para el 2021, a expensas de hallar un consenso para revisar dicha cifra. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una disposición adicional que publicará presumiblemente este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que prorroga el SMI en 950 euros mensuales. El texto redactado por el Ministerio de Trabajo argumenta la congelación, durante un periodo de tiempo indefinido, para "garantizar la continuidad de los trabajos de la mesa de diálogo social"; según reza el redactado al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

El salario mínimo se ha enquistado como un nuevo punto de disenso entre los socios del Gobierno de coalición (y con matices dentro del propio PSOE). Y el Ministerio de Trabajo, ante la falta de entendimiento tanto entre patronales y sindicatos como en el seno del propio Ejecutivo, ha buscado tiempo para facilitar mayores acercamientos. Pese a que el Estatuto de los Trabajadores solo reconoce "consulta previa" a los agentes sociales, pues compete exclusivamente al Ejecutivo decidir si el SMI sube o no y cuánto. El principal escollo no es tanto la falta de entendimiento entre una patronal que rechaza cualquier incremento y unos sindicatos que aspiran a subidas, sino la falta de una posición común en el Consejo de Ministros.

El texto que será publicado este miércoles en el BOE aduce que el "contexto social y económico de especial dificultad" precisa de dar "continuidad a los trabajos de la mesa del diálogo social". No obstante, también apostilla que ello tiene por objetivo dar "continuidad a la senda de crecimiento de esta variable salario mínimo en cumplimiento de los compromisos asumidos en el ámbito europeo e internacional", según reza el texto. La prórroga del Consejo de Ministros no detalla qué margen tendrá el diálogo social para alcanzar un acuerdo y cuándo el Ejecutivo, con o sin entente, aplicará su propio criterio. Tampoco si, en el caso de que finalmente se impusiera un incremento, este sería retroactivo a efectos del 1 de enero del 2021 o no.

El acuerdo del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos incluye que el SMI alcance el equivalente al 60% del salario medio español al finalizar la legislatura. No obstante, hasta ahora no se ha pactado ni internamente, ni con los agentes sociales, el calendario de revisiones para cumplir con dicho compromiso. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido durante las últimas semanas en que la crisis del coronavirus no es argumento suficiente para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez emule al de Mariano Rajoy, que en los años 2012 y 2014 apostó por congelar durante todo el curso el SMI.

Los sindicatos alertan: "El 2021 no puede ser una excepción"

CCOO y UGT han emitido un comunicado tras el Consejo de Ministros en el que manifiestan su rechazo a la congelación aprobada en el mismo. Y en el que avisan de que no aceptarán una congelación para todo el ejercicio. "El 2021 no puede ser una excepción", declaran las centrales en su nota conjunta.

CCOO y UGT han valorado positivamente la prórroga a nivel jurídico, para dar seguridad a los actuales perceptores del SMI (unos dos millones de trabajadores, según cálculos del Ejecutivo). No obstante, recuerdan que el Ministerio de Trabajo se comprometió con ellos a que el salario mínimo no quedaría congelado durante el 2021 y urgen a cumplir con dicha promesa "de manera inmediata".