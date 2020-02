El Gobierno se compromete con las asociaciones agrarias a evitar la 'venta a pérdidas'

Después de una semana de protestas, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luís Planas, se ha reunido con los dirigentes de las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, en una mesa de diálogo para buscar soluciones a los principales problemas del sector con un objetivo claro: tratar de evitar la venta a 'pérdidas'.

Las organizaciones agrarias iniciaron el pasado 28 de enero movilizaciones regionales en protesta por la baja rentabilidad de la producción porque los bajos precios en origen no dan para cubrir los costes de producción. Unas protestas que se mantendrán, según han confirmado los representantes de las tres organizaciones, durante las dos próximas semanas de febrero en distintas comunidades autónomas como Madrid que ha convocado una manifestación este miércoles.

En la mesa, Luis Planas ha anunciado que la hoja de ruta del Ejecutivo pasa por incluir en el futuro borrador de presupuestos de una mayor dotación para los seguros agrarios, frente a los desastres climáticos que tanto afectan al campo las organizaciones piden alcanzar los 420 millones de euros de antes de la crisis. También se ha comprometido Planas a sacar a consulta pública un borrador de la reforma de la Ley de la Cadena Agroalimentaria con el objetivo de transponer la Directiva de Prácticas Desleales de la Unión Europea, que incluirá alguna medida para "evitar" que en cada eslabón de la cadena se produzca una disminución del valor en relación al momento anterior que lleve a esa 'venta a pérdidas'. Un borrador que Planas prevé llevar al Congresos en el curso de este año, según explicó.

Además, el ministro prevé convocar en las "próximas semanas" el observatorio de los precios de la producción para controlar los bajos márgenes y revisar la Ley de Organizaciones Profesionales para "mejorar la estructura vertical y horizontal del sector" para mejorar la disposición de los precios.

Por otra parte, y frente a la incertidumbre, Planas quiso dar tranquilidad al sector frente a la Política Agraria Común (PAC) que en muchos casos llega al 30% de los ingresos de agricultores y ganaderos. El ministro recordó que para el Gobierno la PAC constituye una "prioridad" de cara al reparto de los fondos comunitarios para el periodo 2021-2027.

En relación a la subida del salario mínimo profesional (SMI), Planas reafirmó la voluntad del Gobierno de analizar el impacto del incremento, si lo tuviere, en el campo, pero aclaró que eso no implica que el Ejecutivo vaya a aprobar ninguna medida. "No estoy anunciando ninguna bonificación ni actuación particular, sino que el gobierno está dispuesto a analizarlos", aclaró Planas que aseguró que si existe tal impacto, el Gobierno pondría en marcha medidas.