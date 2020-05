El Gobierno aprueba el tercer tramo de avales del ICO

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el tercer tramo de avales para empresas por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un importe total de 24.500 millones de euros, que se suman a los dos primeros tramos aprobados por valor de 40.000 millones de euros. Así lo ha confirmado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La ministra portavoz ha explicado que las entidades bancarias no podrán cargar ningún coste financiero sobre importes no dispuestos por el cliente, dando respuesta así a las quejas de algunas empresas que denunciaban ciertas anomalías. "Vamos sujetando las líneas a vigilancia y reforzando algunas cuestiones", ha precisado.

Este tercer tramo de la línea ICO, que hasta dotada con 100.000 millones de euros, está destinado a la concesión de créditos. El 50% del importe total irá a parar a financiación de pymes y autónomos, mientras que el 50% restante será para la empresas de mayor tamaño. Del total de líneas abiertas hasta ahora, 40.000 millones se han destinado a los pequeños empresarios y autónomos.

El presidente del Ejecutivo ya adelantó este sábado que el Gobierno desbloquearía una tercera línea de avales públicos con el fin de garantizar la liquidez al tejido productivo ante la emergencia de la crisis del coronavirus, y que estaría reservada en su mayoría a pymes y a autónomos. Esta línea está gestionada por el ICO, en colaboración con las entidades financieras, las cuales asumen el coste del aval, que se sitúa en un rango de entre 20 y 120 puntos básicos, aunque los tipos trasladados a los clientes están entre el 1% y el 4%, según el tipo de riesgo que entrañe cada operación.

El único requisito para acceder a esta garantía es que los solicitantes no estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre del 2019 y en procedimiento concursal a 17 de marzo del 2020. Hasta el momento, se han avalado 269.843 operaciones, el 98% para pymes y autónomos, lo que ha implicado unas garantías públicas de 27.500 millones de euros y una inyección de 36.190 millones de euros al sector. Desde el sector empresarial, no obstante se han manifestado no pocas quejas sobre la lentitud del procedimiento de concesión de los créditos y de que algunas entidades financieras han intentado realizar venta de otros productos, lo que no está permitido por el decreto que regula la concesión

4.500 millones para el MARF

De igual forma, el Gobierno ha habilitado una línea de unos 4.000 millones de euros para cubrir los créditos canalizados por el sistema de financiación basado en pagarés del mercado alternativo de renta fija (MARF).

Estos 4.000 millones de euros se enmarcan en la extensión de las líneas de avales que pretenden fomentar el mantenimiento de la financiación que se produce en los mercados de capitales al que habitualmente recurren las empresas españolas y que quedó prácticamente suspendido por la situación de emergencia sanitaria.

Montero ha subrayado que unas de las condiciones necesarias para acceder a los avales del ICO en el MARF es que las empresas tengan sede social en España, con el fin de evitar que puedan acogerse compañías con domicilio en paraísos fiscales o que se puedan utilizar los fondos para repartir dividendos.

Los 500 millones de euros restantes de esta partida de 24.500 millones de euros de avales están vinculados a las sociedades de garantía recíproca por parte de la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa).