El Gobierno acelera para pactar la subida del salario mínimo

El Gobierno celebrará este miércoles su primera reunión formal con la patronal y los sindicatos con el objetivo prioritario de cerrar un acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Avanzar en un acuerdo con CEOE, CCOO y UGT es una "urgencia" del nuevo Ejecutivo y así se lo trasmitirá la nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a los agentes sociales. Junto a la subida de las pensiones y la de los sueldos de los funcionarios, actualizar el SMI para este 2020 es el gran tema que la repetición electoral dejó en barbecho y que el nuevo Ejecutivo tiene todavía pendiente.

La reunión convocada este miércoles por el Ministerio de Trabajo se anticipa al protocolario encuentro que mantienen tradicionalmente todos los presidentes de Gobierno con los máximos dirigentes de la patronal y los sindicatos más representativos al inicio de cada nueva legislatura. "Está todo hablado con presidencia", afirman desde el ministerio capitaneado por Díaz. Lo que evidencia la voluntad del nuevo Ejecutivo de ir avanzando en la asignatura del SMI.

El acuerdo programático cerrado entre el PSOE y Unidas Podemos explicita el compromiso del nuevo Gobierno de ir actualizando el salario mínimo para acabar la legislatura con una cifra que sea equivalente al 60% del salario medio en España. Una línea que se deriva de la Carta Social Europea, que coincide con la propuesta inicial que ha sacado a debate para toda la Unión Europea la nueva presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, y que es la que vienen defendiendo CCOO y UGT desde hace años.

Pero antes de llegar a ese 60% del salario medio español a final de la legislatura el Ejecutivo tiene que ir publicando año a año en el Boletín Oficial del Estado (BOE) cual es el SMI obligatorio para cada ejercicio. Y ahí es donde arrancan las conversaciones con la patronal y los sindicatos y que pueden ir desde un primer pacto para actualizar el SMI para este 2020, hasta un compromiso de revisión año a año para toda la legislatura. Pues en caso de desacuerdo absoluto, el Gobierno tiene potestad para, una vez superado el trámite de la consulta con los agentes sociales, aprobar un incremento del SMI según la cuantía que decida unilateralmente.

El principal argumento que sostuvo la CEOE para criticar la anterior subida del salario mínimo a 900 euros no fue directamente la cuantía, sino la brusquedad de ese 22% de incremento en un año. Y es por la vía de la progresividad, según señalan fuentes cercanas a las negociaciones, donde el Gobierno puede intentar buscar consensos. Los sindicatos, por su parte, no han querido hasta ahora ponerle presión al nuevo Ejecutivo proponiendo cifras, aunque fuentes de las centrales consultadas señalan que no aceptaran una cuantía inferior a 1.000 euros, a menos que también la CEOE firme ese compromiso de alcanzar el 60% del salario medio al final de la legislatura.

CONTRARREFORMA LABORAL

El debate del salario mínimo, máxima prioridad ahora mismo del Ejecutivo, promete acaparar el tiempo de la reunión de la tarde del miércoles. Aunque, de embarrancar este, la ministra de Trabajo ha reiterado durante las últimas semanas que cuestiones como la derogación del artículo 52-D del Estatuto de los Trabajadores también son urgentes. Este artículo permite a las empresas despedir a un trabajador que acumule un determinado número de bajas intermitentes en un lapso de tiempo de dos meses y forma parte del acuerdo marco que cerraron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Y, de momento, no está entre las intenciones del PSOE introducir nuevos elementos en la contrarreforma laboral pactada con su socio de Gobierno. Así lo ha dejado claro la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa de este martes posterior al Consejo de Ministros. "El acuerdo programático, que es la hoja de ruta de este Gobierno, especifica con mucha claridad cuáles son los elementos de la reforma laboral que consideramos más perjudiciales para los trabajadores", ha sentenciado.