Ghosn se fugó de Japón metido en una caja y aprovechando un éscaner roto

El ex presidente de Nissan-Renault Carlos Ghosn consiguió fugarse de la justicia japonesa y llegar hasta Líbano gracias a un fallo en el dispositivo de seguridad del aeropuerto de Osaka (Japón). El magnate del motor evadió a las autoridades niponas metido en una caja pensada para el transporte de instrumentos musicales de gran tamaño y no fue detectado debido a que pasó los controles de seguridad por una estación con el escáner de materiales pesados averiado. Esta es la versión sobre la fuga del ex dirigente automovilístico que ha publicado este lunes el Wall Street Journal.

La brecha en la seguridad de aeropuerto fue detectada meses atrás por personas implicadas en su fuga, que también se habían percatado de que la terminal de aviones privados de Osaka era mucho más tranquila que en otros aeropuertos nipones, según el Journal. Antes de la huida, Ghosn se encontraba en Tokio bajo vigilancia y con restricciones en el contacto con su familia, aunque con libertad para salir de su casa.

Para llevar a cabo la fuga tuvo que recorrer un trayecto de casi 500 kilómetros, distancia que separa Osaka de la capital japonesa. Asimismo, The Wall Street Journal apuntó que Carlos Ghosn recurrió al servicio de empresas de seguridad privada norteamericanas y, en concreto, a un "experto en las fugas clandestinas" y bastante conocido en su sector llamado Michael Taylor, quien también es un exmilitar de las fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos. Por otro lado, Ghosn ha intentado desvincular a su familia de la huida y ha asegurado que solo él es el responsable.

Las autoridades niponas han aumentado la seguridad y las medidas migratorias después de la huida, tal y como aseguró el ministro de Justicia de Japón, Masako Mori, quien aseguró que se reforzarían los procedimientos de salida de los aeropuertos tras la huida del mangante de Renault-Nissan. Carlos Ghosn estaba bajo libertad bajo fianza en Tokio a la espera del juicio por las irregularidades financieras de las que se le acusa.