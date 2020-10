Garamendi ve que los Presupuestos son "poco realistas" y alerta de la falta de confianza del consumidor

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, considera que los Presupuestos Generales del Estado del 2021 que ha presentado el Gobierno son "poco realistas" puesto que la economía no va a crecer un 9%, y augura que el déficit no será tampoco del 7%, "sino que será mayor", con lo que se producirá un "desfase". Garamendi, que ha participado en la inauguración del 35 Congreso Aecoc de Gran Consumo, ha defendido que "no es el momento" de subir impuestos porque incluso en los demás países (Francia, Reino Unido, etc.) los están bajando y "es el momento de ayudas". En su opinión, con la subida de impuestos "se está castigando de nuevo a las empresas". En su opinión, la no exención del 100% de los dividendos de empresas en el extranjero es "un castigo a empresas multinacionales españolas que es justamente lo que necesitamos en España para crear empleo digno".

El Congreso de Aecoc, que se celebra en Valencia, reúne los máximos representantes de empresas líderes del sector para analizar el impacto de la covid-19 sobre la economía y el consumo. El presidente de Aecoc, Javier Campo, ha dibujado un panorama más marcado por las sombras que por las luces consecuencia de lo que ha definido como una "catástrofe natural que hubiese afectado transversalmente al país", por lo que es necesario reactivar la colaboración público-privada en la recuperación. Del entorno de preocupación imperante destaca la sensación de que las ayudas destinadas a las empresas hasta ahora "solo han servido para financiar pérdidas y que ahora toca evitar cierres". La recuperación no se espera hasta dentro de más de dos años. Para Aecoc, la recuperación pasa por la potenciación de las exportaciones y la inversión empresarial, ampliar los plazos de los ertes y los periodos de carencia de los créditos, revisar la ley concursal, frenar los costes laborales y la subida de impuestos, y generar confianza entre los consumidores.

Garamendi ha advertido también sobre un "punto de inseguridad" al ver al vicepresidente del Gobierno (Pablo Iglesias) decir que va a hacer una ley del alquiler "que va a ser la más intervencionista de Europa con los alquileres". Asimismo, ha mostrado su preocupación porque es necesario dar confianza a los inversores y propietarios de las viviendas. Según Garamendi, "el término de la regulación más intervencionista de Europa va en sentido contrario de lo que hace Europa y nosotros queremos más España y más Europa".

Sobre el estado de alarma, considera un "error" plantear el estado de alarma hasta el 9 de mayo, porque "ese planteamiento que dicen que genera seguridad, lo que genera realmente es inseguridad en la parte económica", ya que supone dar por acabada la campaña comercial y turística de Navidad y Semana Santa.