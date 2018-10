Garamendi rechaza las cuotas de mujeres en cargos directivos

El candidato a presidente de la patronal CEOE y actual responsable de Cepyme, Antonio Garamendi, rechazó este miércoles la propuesta del Gobierno para imponer por ley cuotas de género en las cúpulas de las empresas.

En una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3, el responsable empresarial señaló que la medida avanzada por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, sobre este tema vuelve a ser otro "globo sonda" y que esta decisión provocará una "disminución de la competitividad de las empresas".

La ministra propuso esta medida el martes, dentro de la nueva ley de Igualdad Laboral que el Gobierno ya ha presentado en el Congreso. Calvo señaló que su tramitación se realizaría dentro de un corto plazo y que no descartaba la "vía de la urgencia". Además, defendió esta decisión y declaró que no se tiene que crear un "debate" sobre la posición de mujeres directivas en los puestos de administración de las empresas. En la misma línea se pronució este martes la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que declaró que "no puede prescindir un país de la mitad de la inteligencia de ese país".

El presidente de Cepyme, por su parte, indicó que respalda que haya más mujeres en puestos directivos, pero no, según él, como una obligación legal. En su opinión, el candidato a presidir la CEOE respalda más el promocionar a las mujeres en las empresas que no obligar a las propias con una ley de cuotas.

Garamendi apuntó que todas las empresas tienen que avanzar en igualdad, un camino que ya se está recorriendo, pero señaló que con este asunto los partidos políticos sólo buscan crear más "demagogia".

Como ejemplo, expuso como la CEOE lleva desde un tiempo con un proyecto en donde las ejecutivas españolas están en un proceso donde cada año unas 200 altas directivas se promocionan. Garamendi concluyó diciendo que aunque haya menos mujeres en los puestos de administración, "hoy las mujeres están más preparadas que los hombres".